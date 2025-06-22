豆輪不是豆製品！菜販曝原料「熱量爆表」：別多吃

▲菜販廖炯程指出，豆輪不是豆製品，主要原料是小麥麵筋及大豆沙拉油，熱量非常高。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

圖文／CTWANT

豆輪又被叫做麵輪，名字裡雖然有個「豆」，但其實並不是豆製品。菜販廖炯程解釋，豆輪的主要原料是小麥麵筋及大豆沙拉油，蛋白質大多來自麵筋，因為它容易吸汁又經過油炸，所以每100克豆輪的熱量就超過500大卡，提醒健身或瘦身的族群千萬別多吃。

廖炯程近日在臉書發文表示「豆輪其實不是豆製品」，豆輪的主要原料是小麥麵筋與大豆沙拉油，做法是先用麵粉洗出麵筋，再將麵筋滾成麵腸滾水定型，接著切片成圓輪狀，最後油炸至金黃色並鎖住結構，因此豆輪唯一和「豆」有關的，只有油炸時用的大豆油。

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廖炯程指出，豆輪加熱後外脆內軟，同時也是肉質口感的替代品，是素食界的「小麥肉片」，且它每100克含有50克蛋白質，是素食者大量蛋白質的來源。

不過，廖炯程提到，豆輪的碳水也高達20克，加上是油炸品，每100克豆輪的熱量就超過500大卡，「根本就是熱量刺客，所以健身還是瘦身的族群別狂吃」。

貼文曝光後引起熱議，許多網友紛紛留言表示「熱量刺客，這真相真令人悲傷」、「查看了好多個麵輪成分表，脂肪比例均高於碳水，是游泳圈的來源」、「50克蛋白質也太高了吧，有驚人」、「就跟百頁豆腐其實不是真的豆腐一樣」、「還好我每次要煮它前都會先泡開，用水煮過，能去除掉大部分的油」、「南部人都叫車輪比較多」、「好吃的壞東西，騙我好久」。

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