女藝術家伊朗當沙發客　開朗屋主小哥「半夜變臉」要求一起睡！

▲女藝術家在伊朗當沙發客，住進陌生男子莫漢的家中。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女藝術家「流浪藝術周」日前赴伊朗旅遊，並選擇當沙發客，住進一名20多歲伊朗男子的家中。起初，女藝術家覺得男子是個好人，也跟他度過了美好的時光，但到了夜晚，男子突要求與女藝術家「一起睡覺」，雖然對方強調「不會發生關係」，但女藝術家還是嚇壞了，決定天亮就離開。

女藝術家在網路上用影片分享了她在伊朗旅遊的經歷，她提到，自己6月初第一次在伊朗當沙發客，沙發主人是伊朗南部一名叫默罕默德的青年，對方家中還有母親與其他家人。從影片中可以看見，默罕默德一家人非常友善，也很尊重女性，甚至邀請女藝術家一起參加伊朗的女孩節。

▼女藝術家熱愛旅遊，已去過巴基斯坦、阿富汗等國家。（圖／翻攝微博）



6月中，女藝術家又當了一次沙發客，住進一名20多歲伊朗男子莫漢的家中，莫漢在沙發客網站上的評分很高，擁有不少好評，並自稱熱愛中國文化，家門口貼著春聯，甚至在中國的公司工作，會說一點中文，感覺是個很不錯的沙發主人。

不過，莫漢住的是一間單身公寓，只有一個房間，這就令女藝術家感到有點尷尬了。當天晚上，莫漢準備了晚餐，女藝術家說想睡沙發，莫漢卻堅持讓她睡自己的房間，自己會去沙發上睡。

▼莫漢為女藝術家準備早餐。（圖／翻攝微博）



隔天一早，莫漢替女藝術家準備了早餐，下午還特別請假，帶著女藝術家遊覽伊斯法罕，參觀古蹟、體驗習俗、品嚐美食，兩人還一起嘗試了水煙。

但影片的尾聲，節奏卻突然變得凝重，女藝術家在房間內對著鏡頭表示，「看到這裡都覺得很美好，小哥人很好對吧？我也是這麼覺得的！」她接著說，「就在剛才，所有的美好全部破滅了，這小哥竟然問我，可不可以讓他跟我一起睡，然後說不跟我發生什麼關係，讓我同意他的要求，一直求我。」

▼莫漢要求一起睡覺，女藝術家嚇壞了，躲在房間一整晚不敢睡。（圖／翻攝微博）



女藝術家提到，自己不想激怒對方，婉轉拒絕了，「現在大半夜，沒法連夜逃跑，我決定明天趕緊背包走了，我最不想發生的事還是發生了，以後我再也不會住單獨男性的沙發客，不管他看起來多好，不要被他前期所有的好迷惑，因為都是為了這一刻的鋪墊，人都是有慾望的，千萬不要挑戰人性。」

值得注意的是，留言區有一名網友爆料，他們在德黑蘭的青旅也遇過莫漢，莫漢曾幫他們買機票，還主動放棄手續費，因此對莫漢最初的印象很不錯，甚至考慮跟他一起出去玩。不過，後來莫漢卻對他們同行的女孩子動手動腳，甚至闖入女洗手間，嚇壞了他們。

雖然大部分大陸網友都同情女藝術家的遭遇，為她打氣，但也有不少人批評她不自愛，「如果剛認識的女人可以讓我搭肩，跟我去玩，回家住，我也是有想法的，相反如果女生懂得邊界感和自愛，在這一步就應該不會繼續了。」「一邊說注意安全，一邊又去當沙發客，你挺矛盾呀。」「你去男人家裡就是同意睡覺了。」「為什麼要搞這種體驗呢我真的不理解，祝你好運吧。」