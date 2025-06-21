伊朗官員點名川普！　只要「打一通電話」就能結束衝突

▲伊朗官員表示，只要川普打一通電話給以色列就能重啟外交對話。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰局持續升溫，伊朗政府釋出談判訊號，點名美國總統川普（Donald Trump）只要出手要求以色列停火，就能重啟美伊外交對話，伊朗高層官員直言，川普只需打一通電話，就能讓戰火停下來。

根據CNN報導，伊朗總統辦公室官員法拉哈尼（Majid Farahani）指出，只要川普願意下令要求以色列停止對伊朗的空襲，美伊之間的外交對話可以很輕易地重新展開，「川普總統只要打一通電話給以色列，就能讓這場戰爭停止。」

法拉哈尼強調，伊朗從未排斥透過和平對話解決問題，直接或間接談判都沒問題，但他也重申伊朗的立場，即在以色列仍持續轟炸伊朗的情況下，不可能開啟任何實質談判。

法拉哈尼也提到，雖然伊朗無法接受全面停止鈾濃縮的要求，但願意就濃度進行讓步，「我們不會停下來，也許可以降低一點濃度，但絕對不會完全放棄。」

事實上，川普陣營內部對是否直接攻擊伊朗也出現嚴重分歧。法拉哈尼表示，「如果美國真的捲入戰爭，那就代表情勢可能出現很多變數，而各種選項都會擺上談判桌。」

另一方面，德黑蘭20日爆發大規模示威，將怒火直指以色列與美國。

CNN駐德黑蘭記者目擊，大批抗議群眾走上街頭，高舉伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與巴勒斯坦旗幟，同時焚燒美國與以色列國旗，現場不斷響起「以色列去死、美國去死」等口號。