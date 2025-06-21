衝突不會結束！以軍示警準備「持久戰」對抗伊朗：我們從不缺飛彈

▲以色列國防軍參謀總長扎米爾來到耶路撒冷舊城西牆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列國防軍參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）警告以色列國人，面對伊朗國家生存所構成的重大威脅，必須做好「持久戰」準備，暗示戰爭短期內難以結束。他指出，伊朗彈道飛彈庫存與生產能力正迅速成長，以色列已先發制人發動攻勢，強調國防軍目前攔截飛彈的能力充足，沒有出現彈藥短缺情況。

根據《以色列時報》，扎米爾21日透過影片發表聲明，指出伊朗多年來持續發展針對以色列的毀滅性軍事計畫，近期已具備實戰能力。他指出，伊朗目前擁有約2500枚地對地飛彈，並以極高速度生產，預估兩年內將增至8000枚，因此以色列在掌握戰略時機下率先發動攻擊，避免將來在劣勢中應戰。

▲在以伊互相轟炸之際，伊朗首都德黑蘭失火。（圖／路透）

他表示，以色列早已為此次行動準備多年，並在條件成熟時發動首波奇襲，成功擊斃伊朗高層軍官、重創部分核計畫設施、打開空中走廊直達伊朗首都德黑蘭，並摧毀約一半飛彈發射器，其中部分在發射前數分鐘即被摧毀。

扎米爾強調，這場戰役不會迅速結束，「我們已展開以色列歷史上最複雜的軍事行動」，認為敵方雖然脆弱，卻持續以平民為攻擊目標。他呼籲，以色列人應保持警覺與團結，強調以色列本土平民不是弱點，而是國防軍的力量來源。

針對外界質疑以色列即將耗盡用於防空系統的飛彈，扎米爾指出，以軍目前並未面臨攔截飛彈短缺，現階段實際使用的數量甚至低於原本估算。

扎米爾表示，伊朗迄今向以色列發射的彈道飛彈數量約470枚，遠低於預期初期的數百枚。此外，絕大多數飛彈已被成功攔截，未攔截者多數落在空曠地區，避免重大傷害，只有少數擊中城市造成損害與人員傷亡。

▲以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。血跡已經黑白處理。（圖／路透）

以色列軍方指出，伊朗過去一週向以色列發射超過470枚彈道飛彈、1000架無人機，造成24人死亡、數千人受傷，多處平民設施遭到破壞，包括大學、醫院與煉油廠。對此，扎米爾表示，「戰役尚未結束，我們已取得顯著成果，但仍有艱難日子等著我們。」

另一方面，以色列總理納坦雅胡日前在魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）前發表聲明，表示該機構日前遭伊朗飛彈襲擊，導致兩棟建築被毀。他痛批伊朗政權企圖摧毀人類進步，且長期壓迫本國人民，強調以色列此舉不僅是為保衛自身，更是拯救更多生命。

目前戰況持續發展中，以色列與伊朗的軍事對抗已從區域代理人戰爭升級為直接衝突。以方表明將持續行動以摧毀伊朗核武與飛彈能力，並重申，「若此刻不以行動保衛國家，那麼歷史將永遠不會原諒我們。」