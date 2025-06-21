2級重傷！9歲女被老師「用三角板打碎頭骨」　媽訴：遭死亡威脅

▲劉同學的母親。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名9歲的女同學宸宸先前被老師用「三角板」砸碎頭骨，在教室內當場造成開放性顱骨骨折，經醫院判定為二級重傷。宸宸的母親近日控訴，全家因為此事，收到多個由不明社群帳號發出的死亡威脅，揚言報復他們一家人，逼得她報警並公開此事。

據《紅星新聞》報導，2023年9月6日，湖南省長沙市岳麓區博才梅溪湖小學教師宋某明使用教具，致四年級學生宸宸頭面部軟組織裂傷、開放性顱骨骨折伴硬腦膜破裂、顱內出血、顱內異物、腦挫裂傷，其傷情構成重傷二級。

宸宸的母親表示，「從6月7日開始，我們的社交帳號，就陸續收到一些，充滿惡意的私訊留言，來自多個社交帳號。」

▲事發三角板。（圖／翻攝自微博）

宸宸的爸爸表示不理解，在他看來，自女兒的事件發生後，他們社交平台所發布的內容，雖基本與案件或宸宸有關，但既沒有刻意賣慘，也沒有透過平台收取任何的捐款，只是為了追求法律公平。

他表示，「現在宸宸媽媽的精神狀態很不好，因為宸宸下學期，要重新回到學校讀書，所以她最近一直在處理這些事情，同時也由於宸宸的特殊情況，有很多的擔憂，害怕她在路上受到傷害。」

面對這些死亡威脅，父母二人不斷蒐證提供給警方，並懷疑與該名宋姓教師有關。

該起案件在岳麓區法院第二次開庭審理，法院以故意傷害罪判處，被告人宋某明有期徒刑五年，禁止其從事密切接觸未成年人的工作。

法院經審理查明，2023年9月6日16時許，宋某在長沙市岳麓區博才梅溪湖小學四年級某班教室內，在多次製止、管束學生喧鬧無效後，將半截三角尺扔向一吵鬧學生，卻扔到前座宸宸的額部，導致劉同學受傷。