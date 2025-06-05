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31歲女腹痛還「狂嘔半月」！　醫一看…竟揪出「酸棗狀」膽結石

▲陳小姐腹背脹痛還嘔吐不止。（圖／翻攝自政法頻道）

▲陳小姐腹背脹痛還嘔吐不止。（圖／翻攝自長沙政法頻道）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南衡陽一名31歲的陳小姐日前突發劇烈腹痛、背脹，甚至出現噁心嘔吐，餐餐難以下嚥，症狀長達半個月。陳小姐難耐疼痛之苦，到醫院檢查才知，真兇竟是體內的「膽囊結石」。

據《長沙政法頻道》報導，陳小姐表示，近日以來，反覆感到腹脹、背痛，吃東西的時候，還總有種食物哽在喉嚨裡，難以下嚥的感覺，「總是感到前胸、後背這一塊都拉扯著痛，吃東西更是吃不得，吃進去一點，就感覺消化不了一樣，哽住不舒服，有時候，還會出現反胃的感覺，嘔吐出來好幾次了。」

▲李醫師為陳小姐做術後檢查。（圖／翻攝自長沙政法頻道）

▲李醫師為陳小姐做術後檢查。（圖／翻攝自長沙政法頻道）

陳小姐說道，其實早在6年前，自己就遭遇過一次劇烈的腹痛，但因當時正處於妊娠期，並沒有及時完善檢查，妊娠過後，身體也沒再出現症狀，她便忽略了，直到兩年前，做其他檢查時，才偶然確診患有膽囊結石。不料，她以為一直沉默的結石，卻一朝爆發。

長沙京石醫院肝膽外科主任李小攀指出，患者經檢查，確診膽囊結石併膽囊炎，「她這個結石還是挺大了，最長徑有2.8公分，而且正好卡在膽囊頸部的位置，導致膽汁無法正常排出，就會引發，右上腹部劇烈的疼痛、噁心嘔吐等現象，若炎症反覆發作，膽囊壁會逐漸增厚、纖維化，甚至萎縮，最終將失去功能。」

李小攀立即為她安排手術，「術中，我們通過一系列探查評估，發現她的膽囊功能良好，符合保膽取石的指徵，所以成功給她保膽，且取出了膽囊內，一顆酸棗樣的結石。」

▲陳小姐的膽結石。（圖／翻攝自長沙政法頻道）

▲陳小姐的膽結石。（圖／翻攝自長沙政法頻道）

李醫師表示，膽囊結石就猶如，埋藏在體內的一個「定時炸彈」，「一方面，結石在膽囊內，會不斷增大，隨時可能隨膽汁的流動，而移動到膽囊頸部，造成膽道系統的阻塞，誘發急性膽囊炎，患者會出現上腹部劇烈疼痛，疼痛可向腰背部放射，伴有噁心、嘔吐、發熱等症狀，發炎反覆發作，最終還可能導致膽囊穿孔、壞疸等嚴重併發症。」

他接著說道，「另一方面，膽囊結石病史時間越長，結石體積越大、數量越多，誘發膽囊結石的風險也會越大，對待膽囊結石，無論是否出現明顯的不適症狀，都應當做到早查早治。」

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