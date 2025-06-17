湖南煙火廠20kg藥餅爆炸「已釀9死」　消防員嘆：火勢未撲滅

記者廖翊慈／綜合報導

湖南常德一煙火工廠16日上午發生爆炸事故，現場升起大量濃煙，傳出巨大爆炸聲響，形成「蘑菇雲」狀煙柱。事故現場救援指揮部透露，爆炸現場情況複雜，經救援人員進一步排查，截至6月17日9時，事故已造成9人罹難，26人受傷。

據《新京報》報導，相關部門通報指出，事故發生於早上8時23分，地點為停弦渡鎮山洲村的山洲花炮廠。目前，湖南政府已對該事故提級調查，成立事故調查組，將盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

▲湖南常德一間鞭炮工廠爆炸。（圖／翻攝微博，上同）

相關消防人員指出，現場有次生災害和二次爆炸、閃爆的風險，對搜救和救援帶來較大難度，「在20多個小時不間斷、持續的救援中，救援隊員透過，遠端控制遙控水砲，進行現場滅火，避免救援人員，近距離接觸。」

消防人員表示，「事故現場地處山區，沒有大水源，救援過程中，調派了28台水罐車，2台排澇車，架設大功率排澇泵，採取遠端供水方式，在廠區建立2個水砲陣地，控制了燃爆區域，雖尚未確認火源是否完全撲滅，但已防止火勢蔓延。」

目前，現場救援指揮部仍在全力搜救中。受傷人員的救治、罹難者善後、傷亡家屬安撫等工作，也已有相關單位正在處理中。