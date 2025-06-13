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大陸 大陸焦點 特派現場

揭發貪污！陸28歲實習醫離奇死　醫院曾轉40萬疑「封口費」證據

▲▼ 大陸實習醫生離奇之死， 。（圖／翻攝 百度）

▲照片裡是大陸28歲實習醫生羅帥宇，勇敢揭發醫療貪污離奇身亡，家屬發現諸多疑點要求真相 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸湖南發生一起涉及醫療貪污與實習醫生離奇死亡的案件，引起社會大眾高度廣泛關注。湘雅二院28歲實習醫生羅帥宇，揭發該醫院部分醫生團隊貪污事證後，離奇墜樓身亡，並且留下諸多疑點。目前，事件開始擴大發酵，家屬及社會各界的強烈質疑實習醫生的「死因不單純」，湖南省衛健委已介入調查。

綜合陸媒報導，來自四川省內江的28歲青年羅帥宇，於2021年考入長沙中南大學湘雅醫學院攻讀研究生，並在湘雅二院進行實習。在實習期間，羅帥宇發現普外肝膽專科副主任劉翔峰團隊存在非法醫療操作。為了揭發貪污行為，他整理20個異常病例，選擇在網路上進行舉報。

經過調查，劉翔峰確實存在誇大患者病情、虛構病症以謀取額外手術費用等違法行為。2024年10月31日，長沙中級人民法院認定其犯故意傷害罪和受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務侵佔罪，數罪並罰，劉翔峰判處有期徒刑17年。

▲▼ 大陸實習醫生離奇之死， 。（圖／翻攝 百度）

▲家屬認為事發地點有諸多不合理現象。（圖／翻攝 百度）

外界認為該起事件已經落幕，但就在劉翔峰被判刑後的第八個月，舉報人羅帥宇卻突然「墜樓輕生」，家屬根本無法接受，他們認為羅帥宇沒有自殺的動機，研究生即將畢業，擁有美好的前程。

家屬認為羅帥宇不單純死因，在整理遺物時，發現電腦的數據已被人刪除，請技術人員恢復電腦數據後，發現裡面有大量的舉報材料。

舉報資料顯示，實習期間，羅帥宇發現了該醫院存在醫療貪污行為，尤其是副主任劉翔峰的過度醫療等不當操作，如切除患者正常腸管、偽造絕症病例、故意把結石塞進病人體內等，還疑似存在洗錢活動。

此外，他們還得知，在劉翔峰被調查期間，醫院曾給羅帥宇轉帳40多萬元人民幣。對於一個實習醫生來說，這筆巨款無疑引起了家屬的極大懷疑是「遮口費？」

根據現場情況，警方認定羅帥宇為輕生，現場沒有打鬥痕跡，但家屬發現羅帥宇衣服上的扣子掉了。

羅帥宇的叔叔羅輔軍質疑，「如果沒有打鬥痕跡，扣子是怎麼掉的？羅帥宇跳樓的地方是一個水池，跨過水池，鑽到一個70公分的孔洞跳下去，本來就在頂樓，何必多此一舉？不符合邏輯。」

▲▼ 大陸實習醫生離奇之死， 。（圖／翻攝 百度）

▲家屬選擇網路直播引起社會大眾關注。（圖／翻攝 百度）

羅帥宇的父母表示，他們不相信兒子會自殺。為了尋求真相，他們一直在網上發聲，並整理了羅帥宇生前大量的檢舉資料。羅帥宇母親直播時，有人曾三次到他們家裡協商，提出賠償上千萬人民幣的意向，試圖掩蓋真相。

據羅帥宇的父母描述，這筆賠償金是按照羅帥宇從實習醫生到退休能夠賺到的錢來計算。然而，他們拒絕賠償方案，表示「只想要真相！」

針對這起離奇的「實習生揭發貪污輕生事件」及其背後的種種疑點，湖南省衛健委已成立聯合調查組進行調查。關於湘雅二院存在醫療貪污問題的事項已經移交公安機關，現在成立了聯合調查組。

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