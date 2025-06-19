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大陸 大陸焦點 特派現場

蒼蠅紛飛！湖南又發現「15m高垃圾山」　遊客：遠處就聞到臭味

▲▼張家界又發現15m高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

▲15m高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南湘西永順縣一處溶洞18日被一名網紅「小符哥哥」發現，洞內成了垃圾山，且高達15公尺，蒼蠅、蚊子滿天飛。小符哥哥表示，「還沒走到洞口，就能聞到垃圾的臭味。」垃圾山中還有帳篷、棉被等物品，疑似有人在此住過。

據《綜覽新聞》報導，小符哥哥表示，「這次探訪主要是有粉絲，向我提供線索，湘西永順縣高坪鄉一處溶洞內滿是垃圾，於是，18日下午，我便和好友抵達該溶洞附近，用專業的探洞設備，伸到了溶洞底部發現，溶洞約80公尺深，溶洞底部有一座直徑約30公尺，高15公尺的錐形『垃圾山』，上面有塑膠袋、紙箱、寶特瓶等生活垃圾。」

▲溶洞內的垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲溶洞內的垃圾。（圖／翻攝自微博）

他說道，溶洞底部還有地下水從垃圾上流過，此溶洞屬於喀斯特地形，位於永順縣高坪鄉楊坪村附近，「溶洞距離村莊僅1公里路程，從鄉道到溶洞口也有一段可通過車輛的小路，部分垃圾看起來是剛倒的。」

他發布相關影片在社群平台後，已有當地工作人員聯絡他，表示會前往現場察看，對此事進行處置。

▲▼不少塑膠垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲▼張家界又發現15m高垃圾山。（圖／翻攝自微博）


▲▼張家界又發現15m高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

▲地下水從垃圾上流過。（圖／翻攝自微博，上同）

當地政府工作人員表示，鄉政府和縣政府都已知道此事，正在進行相關的處置工作。湘西自治州生態環境局永順分局工作人員也表示，相關部門正在處置此事，具體情況可關注官方發布的信息。

湖南張家界上個月也發現，一處溶洞內堆了7公尺高的垃圾山，這次湖南再度發現垃圾山，引起熱議。有網友表示，「有污染不找相關部門，先找網紅，找網紅還有點用，馬上有進展，好諷刺」、「一邊說現在垃圾發電場的垃圾不夠用了，一邊發現垃圾亂丟」、「現在不是垃圾都不夠燒了嗎？幹嘛還亂丟垃圾」、「現在就靠網路監督這些問題了」。

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