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大陸 大陸焦點 特派現場

陸娃高鐵上爆哭…女乘客大喊「2句」秒安靜　網：還得是陌生人

記者廖翊慈／綜合報導

湖南張家界一名女童18日在某班高鐵上哭鬧不止，女童媽媽在一旁安撫都無用。一旁的乘客朱小姐看不下去，於是出聲制止，整個車廂瞬間安靜，女童也馬上停止哭鬧的行為。相關影片在陸網上瘋傳，有網友直呼，「她做了大家想做卻不敢做的事。」

綜合陸媒報導，朱小姐表示，事發當天自己乘坐高鐵，經張家界至懷化段時，有孩子斷斷續續哭鬧一小時，她忍無可忍大聲呵斥，「能不能閉嘴，妳再叫我過去揍妳！」

▲朱小姐。（圖／翻攝自微博）

▲朱小姐讓小孩安靜。（圖／翻攝自微博）

朱小姐事後表示，自己喊完之後，覺得聲音太大擔心嚇到孩子，內心還有些愧疚，快下車時，打算給些零食，發現孩子已經在媽媽懷裡睡著了，「從我上車開始，孩子就在大聲哭鬧，過程中，她媽媽其實一直努力在管她，但就是沒用，我喊完之後，確實非常安靜了，想想我或許嚇到她了。」

相關影片也引起兩派網友熱議，不少人表示，「有的小娃娃，不怕家裡人，但是會怕陌生人」、「我身為一個媽媽，在公共場所管不動的話，有時候還真的需要陌生人來罵兩句」、「電子產品無用，還得是陌生人來管」、「我孩子兩歲，出去玩我們讓他不要亂弄，不聽，工作人員說一句，小傢伙馬上不敢弄了，下次看到工作人員就跑」、「說不定媽媽很感謝她」。

也有人認為，「我覺得只要父母積極的在管、在解決，大家都應該盡量包容」、「罵成這樣沒必要吧」、「她以後有孩子就知道多難管了」、「這種言語會嚇到孩子的」。

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