中壢2車碰撞「波及3屋+3車」整片圍牆垮了　民眾睡夢中被嚇醒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子今（21）日凌晨開車行經中壢區成章二街、福華街口處，不慎擦撞另一輛自小客車，再失控撞上路旁停放1輛轎車、2輛機車後再波及3民間民宅矮牆，現場巨大撞擊聲嚇壞住戶出門查看。中壢警方據報後到場處理，所幸未釀成人員重大傷亡，2名駕駛僅謝男手部輕微擦挫傷，經酒測後酒測值均為零，但現場一片凌亂，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市謝姓男子今天凌晨開車行經中壢區成章二街時，不慎擦撞路口處另一輛自小客車，再失控撞擊路旁1輛轎車與2輛機車，還波及3間民宅矮牆，現場慘狀。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢區成章二街口處今天凌晨發生事故，1輛自小客車失控撞擊3間民宅與3輛汽機車，肇事車輛嚴重受損。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局交通中隊於今天凌晨1時許接獲通報，在中壢區成章二街、福華街口傳出交通事故發生，立即派員到場處理。

▲桃園市中壢區成章二街口處今天凌晨發生事故，鄧姓女子駕駛自小客車經路口處時遭謝姓男子碰撞，車頭處受損。（圖／中壢警方提供）

中壢警方調查，33歲鄧姓女子駕駛自小客車沿福華街直行時在路口處，碰撞由41歲謝姓男子駕駛自小客車，導致謝男車輛失控撞及路旁停放1輛汽車、2輛機車與3間民宅矮牆，現場一片凌晨，其中謝男手部有輕微擦挫傷，但車身已嚴重毀損，2名駕駛經酒測，雙方酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市中壢區成章二街口處今天凌晨發生事故，警方到場處理。（圖／中壢警方提供）

中壢警方呼籲，駕駛人行經無號誌路口處時務必減速慢行，並注意左右來車，確保行車安全後再繼續行駛，以避免事故發生。