無號誌路口轉彎未禮讓直行車！苓雅5騎士「骨牌式」倒地畫面曝

記者吳奕靖、潘鳳威／高雄報導

高雄市苓雅區大順三路今(21)日上午發生一起多車追撞事故，2名機車騎士行經路口時，疑因未禮讓、減速發生碰撞，進而波及另外3名騎士。事故造成5人身體擦挫傷，所幸均無大礙。事故確切原因仍待警方進一步調查釐清。

▲ 高雄市苓雅取大順三路與大順三路204巷口，今日上午發生一起5車連環撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

苓雅分局今日上午7時48分接獲通報，指稱大順三路與大順三路204巷口發生車禍，請求派員協助。經了解，該路口無燈號號誌，69歲張姓男子騎乘機車由大順三路204巷，要右轉大順三路往北行駛時，疑因未禮讓主幹道車輛先行，導致65歲謝姓女子反應不及撞上張男機車後方。

雙方發生碰撞後倒地，隨後後方3輛分別由33歲鍾女、41歲潘女及33歲顏男所駕駛的機車，也因反應不及相繼追撞、倒地。警方趕抵後，將5人送醫救治，所幸均僅受有身體擦挫傷、無大礙。經酒測，5人皆未有飲酒情事。

初步研判為張男行至無號誌之交叉路口，支線道車未暫停禮讓主幹線道車；謝女行經無號誌之交叉路口，未減速慢行。詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。