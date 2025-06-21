醉男「1夜闖4廟」5度縱火！經書、香爐全毀了　超慘畫面曝

▲桃園市張姓男子去年11月間酒後短短1小時內，以打火機在桃園區玉山街等4處土地公廟縱火，圖為香案前被焚燒證據。（資料照／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子於去年11月間就後情緒失控，在短短1小時內連闖4間土地公廟涉及5起縱火案，警消疲於奔命四處滅火，桃園警方根據監視器當場查獲張男，在其身上起出2個打火機、手套與紅色自行車等證物，桃園地檢署偵結依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴；桃園地院審結依張犯竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物共4罪，各處拘役30日及1年1月、1年2月不等有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，39歲的張姓男子於去年11月14日晚間10時許，趁著酒意在桃園市桃園區林森路上某處土地公廟，趁四下無人竊取放置於抽屜內手套一雙，得手後騎乘紅色自行車在附近玉山街某土地公廟，以打火機點燃經書，燒燬寺廟內塑膠隔板、香爐等物。

▲桃園市張姓男子去年11月間酒後以打火機在桃園市桃園區土地公廟縱火，圖為供桌遭焚燒證據。（資料照／桃園警方提供）

張男隨即以相同方式連續縱火燒毀附近圍籬上塑膠帆布，又對鄰近其他土地公廟、寺廟縱火燒燬桌椅、掃把等物品，消防人員據報後派員滅火，桃園警方根據路人與監視器畫面當場拘捕張男，在其身上起出做案用2個打火機、手套與紅色自行車等證物；桃檢根據警消火場鑑識報告、現場照片與監視器畫面截圖等佐證，確認張男犯行明確，偵結依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌將張男起訴。

桃園地院審理時，被告張男坦承犯行，辯稱酒後做錯事；法官根據檢警提供現場照片與火警鑑識報告等事證，認為被告犯行堪以認定。審結依竊盜1罪、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物共4罪，各處拘役30日及1年1月、1年2月不等有期徒刑，本案仍可上訴。