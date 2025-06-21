高職男畢業前夕「不爽手機被沒收」　水果刀弒母重判19年10月

▲桃園市陳姓高職生去年6月畢業前2天，不滿手機遭沒收，持水果刀朝睡夢中單親媽狂刺多刀，經送醫仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與單親媽媽相依為命，去年6月間上午突持水果刀朝睡夢中媽媽頭部、頸部、腹部與胸部等處猛刺，導致當場陷入昏迷，陳男打電話向119求助，救護人員到場緊急送醫急救仍傷重不治。桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行，辯稱媽媽沒收其手機導致心生怨恨，檢方偵結依家庭暴力之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴；案經桃園地院國民法庭審理，昨（21）日依犯殺害直系血親尊親屬罪，判處被告陳姓男子有期徒刑19年10月，還可上訴。

檢警調查，18歲陳姓男子為桃園市某高職高三學生，家中僅他一名子女，平日與單親媽媽在八德區住處相依為命，去年6月1日上午11時10分許，陳男至廚房持水果刀走進媽媽房間，朝睡夢中的媽媽頭部、左頸、胸部與腹部等猛刺，媽媽無力抵抗隨即陷入昏迷。

陳男行兇後呆坐客廳，隨後打電話向桃園119求助，救護人員到場後緊急施救後送醫急救，延至同日下午1時許仍宣告不治。八德警方到場後在死者床上扣得水果刀等凶器證物；桃檢複訊時，陳男坦承犯行，辯稱是媽媽沒收其手機，導致心情不佳才釀殺機，檢方偵結依家庭暴力之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，並移送桃園地院國民法庭審理。

國民法庭認為被告雖向警方坦承犯行，但警方早已依現場跡證包括門鎖無遭破壞、血跡噴濺數量及位置與被害人受有多處致命傷勢及防禦傷，被告僅受輕傷等細節，懷疑被告為本案犯行進行訊問，被告始坦承犯行，依法難認構成自首。

國民法庭調查，被告雖罹患精神疾病，惟自幼即有就醫並受家人與師長照顧，亦無受虐、受苛待等情事，並非處於不得不為犯罪之特殊情況。被告行兇手段激烈、針對要害部位行兇，致使被害人身中多刀死亡，其精神狀態可依刑法第57條酌情斟酌，但不符刑法第59條符合減刑狀況。

法官審酌，被告案發時年僅18歲，自幼患某些精神疾病，診斷具反社會人格傾向、情緒控管困難，被告雖非於第一時間坦承犯行，但仍係於案發未久坦認犯罪且始終一致，審理中亦表達對犯行懊悔，盼出獄後能有機會完成母親生前願望；衡酌被告無前科紀錄，曾努力尋求打工機會與生活出路，非無復歸社會之可能，國民法庭綜合以上事由，審結依犯殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑19年10月，本案仍可上訴。

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