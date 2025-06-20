3歲兒大便褲子上「愛的小手暴打」拖地猛踹　狠父殺人未遂罪重判

▲桃園市吳姓男子去年不滿3歲繼子大便在褲子上，竟以愛的小手毆打教訓，導致男童硬腦膜下出血失去意識，送醫急救才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園吳姓男子去年6月帶著3歲繼子到她工作的超商方便照顧，發現男童大便在褲子裡，竟暴怒持「愛的小手」對其暴打，還抓男童頭髮把他拖到地上，導致臉部與身體多處受傷，經生母察覺昏迷急忙送急救才救回一命；桃園地院審理時，吳男坦承有毆打事實，但否認有殺人未遂之意圖，法官認為吳男毫無悔意，審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年7月；又犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年，應執行有期徒刑7年10月，還可上訴。

檢警調查，24歲吳姓男子與女子結婚後住在桃園市龍潭區，女子帶有與前夫所生3歲兒子，吳男自去年3月起，擔負照顧繼子之責任，平日在龍潭區某超商工作時，會帶著3歲繼子便於照顧。去年6月26日深夜近12時許，男童在超商內大便在褲子上，吳男察覺後情緒失控，硬拉男童頭髮並拖到地面，導致男童臉部與雙膝撞擊地板，吳男還朝男童身上猛踹至少4次，另還以徒手毆打洩恨。

同日下班後，吳男將男童帶回龍潭住處浴室清洗時，對男童大聲斥責，但男童仍不承認在褲子上大便，吳男抓狂持「愛的小手」朝男童臀部與身體等處猛力暴打，還推倒在地板上，男童生母見男童昏迷失去意識，趕緊送往國軍桃園總醫院急救，再轉院至林口長庚醫院，醫護人員察覺男童有硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及身體多處新舊傷痕，經急救後才救回一命。

桃園地檢署調查時，吳男坦承有管教男童，但否認有凌虐與加害男童事實，檢方偵結依家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌將吳男起訴，並向法院聲押獲准。

桃園地院審理時，被告吳男承認有毆打傷害男童之事實，但否認在浴室內推倒男童導致撞擊洗手台昏迷情事，更否認有殺人之故意；院方根據男童母親、舅舅證詞，對照被告不否認有動手推倒男童7至8次之行為，足認被告係於浴室推男童撞擊洗手台，造成硬腦膜下出血之事實。

法官審酌，男童年僅3歲、體重僅約15公斤之幼童，被告朝其身軀任意踢踹與拳毆，當無不知該等行為可能傷及男童頭部及許多重要器官導致死亡可能。返回住處後，更對男童再為毆打及推倒行為，終致男童撞擊洗手台而陷入昏迷，被告犯行均堪認定。

法官認為，被告為男童之主要照顧者，竟對男童施以嚴重之肢體暴力，案發後試圖卸責於男童哥哥，且否認有殺人之犯意，難認具有悔意，審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年7月；又犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年，應執行有期徒刑7年10月，本案仍可上訴。

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