新北女高中生失蹤2週！竟和大26歲已婚倉管男私奔　躲旅館被尋獲

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名16歲女高中生，本月初放學後卻未直接返家，家人心急如焚向警方報案，調閱監視器發現，少女陸續出現在桃園、樹林火車站，初步推測前往新莊地區。警方昨天（20日）在泰山地區尋獲失聯2週的少女，並逮捕涉嫌誘拐少女的已婚男子，隨即逮回派出所偵辦。

▲警方逮捕涉嫌略誘少女的江男。（圖／記者陸運陞翻攝）

就讀台北市名列前茅公立高中的16歲少女，本月初（4日）下課後未直接返家，家人心急找人，發現她晚間曾陸續出現在桃園火車站附近，隨後又搭車前往樹林火車站，最後推測前往新莊一帶。家人透露，少女當天曾換裝2次，並公開其外表特徵，貼上臉書社團期盼民眾協尋，同時也向警方報案。

據了解，少女最後出現在泰山地區，並與一名男子碰面，隨後就進入一處旅館就未離開，昨天下午警方循線前往，果然發現該名失蹤少女，少女見到警方顯得非常慌張，但身心狀況正常、並未受傷；隨後在新莊地區，逮捕涉嫌略誘的42歲江姓男子，並帶回派出所偵辦。

據悉，涉嫌誘拐少女的江男，從事物流倉管相關工作，並且已婚育有子女，與相差26歲的少女，透過交友軟體認識，日久生情進而談起不倫戀；當天被戀愛沖昏頭的少女，下課後未直接返家，搭車去找江男，隨後被安排在旅館入住，直到昨天被警方尋獲。

警方偵訊後，將依《刑法》略誘罪將江男移送偵辦，全案仍待一步調查釐清。