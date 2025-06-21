住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

▲台南七股竹橋里民宅清晨突發火警，所幸屋主因住警器即時示警順利逃生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區竹橋里一處民宅21日凌晨4時驚傳火警，屋內一名身障老婦人熟睡中驚聞住宅用火災警報器發出警報聲，緊急起身逃出屋外並報案，成功避開一場火災危機。

台南市消防局迅速出動七股、佳里、西港、土城等8個分隊、16車、39人前往灌救，所幸火勢在短時間內控制，未造成人員傷亡。

據了解，起火點位於一樓後方廚房，初步研判疑似電器走火。警消到場時現場已冒出大量濃煙，立即佈設水線撲滅火勢，成功阻止延燒至相鄰建物。屋主因住警器即時示警，得以在火勢蔓延前安全脫困，成為典型「住警器救命」案例。

消防局第三大隊長陳坤宗指出，全國住宅火警首因為電器問題，其次為炊事不慎。民眾在家中應特別注意電暖器、電熱毯等高功率電器的使用安全，並避免延長線過載。若在廚房煮食，應落實「人離火熄」的用火習慣，使用具有熄火或感溫裝置的安全爐具，提升居家安全。

消防局長李明峯也呼籲，家中各居室與走道應全面裝設住宅用火災警報器，若能選擇「無線連動型」，一處警報即全屋示警，能大幅提升火災初期警覺與逃生機率。本次七股火警即為住警器即時發揮預警功能的成功案例，籲請市民重視並儘早設置。