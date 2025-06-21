日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

▲日本橫濱童軍代表根岸進一來訪台南市，教育局副局長楊智雄代表市長致贈當季芒果與鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化台日童軍交流，日本童軍神奈川連盟橫濱地區代表根岸進一，21日造訪台南市，由教育局副局長楊智雄代表市長黃偉哲接待，並致贈台南當季芒果與鳳梨，展現台灣款待文化與地方特色農產魅力。

雙方童軍組織在市府見證下就未來互訪、文化交流及教育合作展開深入對話，為兩地童軍夥伴奠定更堅實的國際情誼。

市長黃偉哲透過代表致詞表示，台南作為台灣文化首都，長年致力於推展國際教育交流，童軍活動正是其中重要一環。面對面互訪不僅提升本市童軍的語言能力與國際視野，更實踐「國民外交」精神，歡迎日方夥伴能深入感受台南的人情味與歷史底蘊，也期待未來能有更多交流契機，促進城市友好與教育合作。

教育局長鄭新輝補充，台南與日本童軍交流歷史悠久，從2009年起與栃木縣日光市第2團結下友誼之根，後續更拓展至大阪、和歌山、橫濱等多地童軍團，歷年互訪頻繁。此次橫濱代表訪台，除延續2018年親訪台南的情誼，更強化疫情後線下交流的連結，由中華民國童軍總會國際委員楊永欽及李佳惠團長多次居中協調，活動圓滿順利。

台南市童軍會理事長楊智雄表示，近年童軍間透過「空中大會」（JOTA/JOTI）等線上平台定期互動，包括開元、復興、進學、寶仁等學校童軍團皆積極參與，與日本童軍互換零食、分享文化，增進彼此了解。此次交流亦感謝南台科技大學應用日語系協助口譯，讓語言無礙於文化傳遞。

玉山國小校長鄭宇盛則提到，今年2月在根岸進一先生協助下，玉山國小童軍團成功赴橫濱實體交流，展現台南童軍風采，也讓台灣在國際童軍舞台上持續發光。教育局強調，童軍教育不僅培養紀律與技能，更是孩子走向世界、拓展文化視野的重要起點，未來也將持續深耕在地、放眼國際，打造更有意義的多元學習場域。