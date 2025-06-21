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面對高齡化挑戰　雲林舉辦長者活躍競賽鼓勵健康參與

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應超高齡社會，為鼓勵長輩走出家門，透過規律運動及社會參與，以預防及延緩失能，實踐聯合國全球永續發展目標SDGs第3項健康與福祉，雲林縣衛生局於今（21）日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪目。

縣長張麗善表示，今年「健康Learning舞動未來」推出「影片初審」、「實體初賽」2階段賽制，初審募集22支隊伍，由社區照顧關懷據點、樂齡學習中心、農會等團體組隊，評審依「身體活動」、「長者安全」、「團隊精神」、「舞台表演」及「銀髮參與」5大項目進行評分，其中以身體活動為最高佔比，主要目的提升長者肌力、平衡力、柔軟度及心肺耐力。

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

共計8支隊伍獲選，大埤鄉玩埤家族、口湖鄉口湖老勾錐、土庫鎮「快樂運動、展現活力」石廟樂齡學苑、北港鎮北港金采隊、四湖鄉老人會、虎尾鎮虎哩辣活力達人隊、崙背鄉崙背康樂隊、莿桐鄉莿桐紅桃心動隊參加實體初賽。

今日參賽長者透過結合肌力訓練與身體活動的表演，融入各自社區的地方文化特色，以創意十足的舞蹈展現日常練習成果，讓在地元素活躍於舞台之上，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。四湖鄉「四湖老人會」榮獲本次競賽冠軍，口湖鄉「口湖老勾錐」與崙背鄉「崙背康樂隊」分別奪下亞軍與季軍佳績。

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

土庫鎮「石廟社區樂齡學苑」、北港鎮「北港金采隊」、虎尾鎮「虎哩辣活力達人隊」、莿桐鄉「莿桐紅桃心動隊」與大埤鄉「玩埤家族」也分別獲得最佳創意、造型、團隊、活力與勇健等獎項肯定，充分展現雲林長輩的多元活力與創意風貌。

此次初賽也將從中選出5支優秀隊伍，將代表雲林縣參加衛生福利部國民健康署主辦的全國中區競賽，分別是「四湖鄉-四湖老人會」、「口湖鄉-口湖老勾錐」、「崙背鄉-崙背康樂隊」、「莿桐鄉－莿桐紅桃心動隊」、「土庫鎮－石廟社區樂齡學苑」期盼能在更大舞台上展現雲林長者的風采，為縣爭光。

雲林縣衛生局說明，雲林縣目前65歲以上人口占比已達21.38%，為全台超高齡的縣市之一。面對快速老化的挑戰，雲林縣衛生局持續推動多項長者健康促進政策，包括「銀髮健身俱樂部」、「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」、「失智友善社區計畫」、「長者營養團體衛教與諮詢」、「預防及延緩失能照顧模組方案」等，結合社區資源共同推動長者健康促進。

▲雲林縣衛生局於今日舉辦「2025雲林縣長者活躍老化競賽」縣內初賽，共有8隊來自雲林縣不同團隊近320名長者同樂尬舞參賽，表演精彩奪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣目前65歲以上人口占比已達21.38%，為全台超高齡的縣市之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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