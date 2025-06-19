跨越90年時光　二崙歷史眷舍修復公開亮相

▲「二崙分駐所眷舍」修復，即是持續推動地方文化再造、保存歷史記憶的重要行動之一，展現縣府在文化資產保護政策上的積極與堅持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動「歷史建築二崙分駐所眷舍修復工程」，今（19）日舉辦工地展開放民眾深入了解修復過程。活動由雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、二崙鄉長鍾東榮及縣議員廖偉晴、洪如萍等貴賓出席參與。活動並由二崙國小校長謝淑媒帶領53位學生共同參與，讓雲林縣的文化資產保存從小札根。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府長期致力於文化資產保存與修復，自2019年起成果斐然，顯示地方文化實力深厚且持續躍升。至今已新增19處古蹟及歷史建築、18項無形文化資產，並認定11位文化資產保存技術保存者，顯示對傳統工藝與文化傳承的重視。更榮獲全台各類文化資產相關獎項共計37項，文化實力名列全國前茅。《遠見》雜誌更於2024年賦予雲林「文資潛力之城」的美譽。

▲「二崙分駐所眷舍」修復，邀請民眾親身了解修復細節與歷史建築的價值，透過建築師專業導覽，引領大家穿越時空，重溫日式宿舍建築的格局與技藝，同時感受文化傳承的意義。（圖／記者游瓊華翻攝）

此案修復工程總經費為2191萬元，全數由雲林縣政府編列支應。張麗善說，在有形文化資產修復方面，縣府更成功推動39件修復工程，讓地方歷史建築煥發新生，重新融入當代生活場域，為社區注入文化生命力。此次「二崙分駐所眷舍」修復，即是持續推動地方文化再造、保存歷史記憶的重要行動之一，展現縣府在文化資產保護政策上的積極與堅持。

文觀處長陳璧君表示，「二崙分駐所眷舍」興建於1930年代，原為二崙派出所所長的宿舍，因1956年警政編制調整，派出所改制為「二崙分駐所」，宿舍名稱亦隨之更改。該建築於2015年3月公告登錄為雲林縣歷史建築。

陳璧君說，本修復工程範圍涵蓋一層樓面積95.43平方公尺木造日式宿舍，及一座面積28.69平方公尺附屬磚造建築，工程自2023年12月啟動，預計將於2025年7月底完工。未來將規劃為「二崙文學咖啡館」，結合前方的二崙故事屋，共構具人文特色的藝文空間，重現昔日街廓風貌。

▲「二崙分駐所眷舍」修復，木構架部分依損壞程度編碼分級後拆解、修復與重組，確保建築結構穩固。（圖／記者游瓊華翻攝）

二崙鄉長鍾東榮表示，二崙鄉有豐厚的人文底蘊，是雲林縣詔安客語及文化保存相對完整的區域，同時也是多位頂尖文學家的故鄉，包括宋澤萊、鍾文音、季季等。希冀結合文學、教育、藝術及咖啡，打造成二崙文學咖啡館，串連鄰近的二崙故事屋與圖書館等活絡地方藝文。

建築師黃棟群說明，木構架部分依損壞程度編碼分級後拆解、修復與重組，確保建築結構穩固。施工過程中，發現原建築構材上遺留的商號與字樣，如根太、木地板、土台、屋面板與屋瓦等，這些珍貴舊料將作為展示素材。屋頂瓦片雖曾於民國年間更換，無法確認為最初原件，但仍力求保留其歷史風貌，並將可再利用的舊木板修補後展示，以利文化保存。

整體修復過程融合傳統工法與現代技術，包含補強原貌磚造基礎為RC連續基礎、調整壁體結構避免坍塌等，並保留傳統榫接工法如蛇頭對接、金輪繼、台持繼、隅留枘差等，體現古今工藝融合的精神。縣府藉由此次工地展，邀請民眾親身了解修復細節與歷史建築的價值，透過建築師專業導覽，引領大家穿越時空，重溫日式宿舍建築的格局與技藝，同時感受文化傳承的意義。

▲整體修復過程融合傳統工法與現代技術，並保留傳統榫接工法如蛇頭對接、金輪繼、台持繼、隅留枘差等，體現古今工藝融合的精神。（圖／記者游瓊華翻攝）