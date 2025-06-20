總獎金16萬！《2025雲林電競派對》號召全國戰隊角逐巔峰對決

▲「2025雲林電競派對」將於8月16、17熱血登場，呼應今年全國運動會在雲林，結合電競賽事與虛擬運動體驗，也為全國運動會打頭陣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2025雲林電競派對」將於8月16、17在國立虎尾科技大學經國體育館熱血登場！呼應今年全國運動會在雲林，結合電競賽事與虛擬運動體驗，也為全國運動會打頭陣，今年規劃主要賽事《英雄聯盟爭霸戰》，也特別規劃《Just Dance 舞力全開 2025》電競賽事，雲林縣政府於今（20）日舉行宣傳記者會。

縣長張麗善表示，從2022年至今已邁入第四屆，今年雲林電競派對以「全齡電玩 競在雲林」為主軸，專業賽事為《英雄聯盟爭霸戰》，更首次舉辦《Just Dance 舞力全開 2025》電競賽事，今天隆重舉行記者會，就是要邀請各界好手，無論樂齡組、親子組、青少年組及成人組，歡迎全國民眾前來雲林創造歡樂親子時光，也展現電競的全齡化魅力。

▲縣長張麗善等人記者會上搶先體驗今年比賽曲目-Lady Gaga「Poker Face」。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，《2025雲林電競派對》將於8/16、17在國立虎尾科技大學經國體育館舉行，線下賽兩日，包含《英雄聯盟爭霸戰》冠軍賽、《Just Dance 舞力全開 2025》電競比賽及《英雄聯盟》網紅交流賽都將陸續進行。期盼透過雲林電競派對舉辦，吸引更多人來認識雲林縣；年長朋友也能藉由各種動態、益智活動參與達到終身學習、學習終身。



縣政府今日也邀請弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基、梵奧科技營運長陳政杰、ASUS華碩電腦資深業務經理黃光磊和業務經理黃信偉、新天鵝堡桌遊事業發展部主任劉正威、威世波股份有限公司業務經理羅羽揚、緻麗伯爵酒店總經理劉聖祈以及雲林縣肉品市場雲饗豬課長宋學宸等人到場，各贊助單位也熱情協助展示，為活動注入豐富內容與能量。



新聞處長陳其育表示，邁入第四屆的雲林電競派對，除維持過去好的口碑，也尋求創新。今年「全齡電玩競在雲林」主軸，鼓勵從3歲到99歲，全齡朋友一同來參與；其次，配合114全國運動會在雲林，今年雲林電競派對周邊也設置「電競運動場」體驗區，共有多項虛擬運動項目及VR遊戲機台，豐富電競與虛擬運動體驗。

陳其育補充說明，《2025雲林電競派對》即日起至7月18日止接受戰隊報名參賽，總獎金超過新台幣16萬元，廣邀各界電玩好手相約在「英雄聯盟」召喚峽谷一決勝負。張麗善縣長邀請雲林鄉親及全國各地的民眾，8/16、17兩天到國立虎尾科技大學經國體育館響應這場一年一度跨世代的電競盛會，認識雲林電競賽事、教育資源及產業。

▲「2025雲林電競派對」將於8月16、17熱血登場，呼應今年全國運動會在雲林，結合電競賽事與虛擬運動體驗，也為全國運動會打頭陣。（圖／記者游瓊華翻攝）