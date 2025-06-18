114全國運動會羽球資格賽熱血開打　各縣市選手爭奪晉級門票

▲114全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，其中，羽球項目已於6月15日率先登場，於西螺國中綜合球館開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，其中，羽球項目已於6月15日率先登場，於西螺國中綜合球館開打。此次賽事分為男子組與女子組，吸引全台各縣市代表隊同場競技，今日賽程邁入第4天，各隊選手全力爭取晉級「會內賽」（複賽）的門票，目標直指10月全運會主舞台，力拼最高榮耀。



在此次資格賽中，中華台北代表隊有多位國內好手參賽，包括男子雙打的盧敬堯、女子單打選手邱品蒨、宋碩芸，以及女子雙打組合張淨惠／楊景惇、洪恩慈／謝佩珊等，分別代表各縣市爭取會內賽門票。



雲林縣的男子雙打兄弟檔李芳任與李芳至，於昨日下午4點迎戰彰化縣組合，力拼會內賽第一種子席位，並以直落二（2:0）贏得首場勝利，另一組一樣自雲林縣的男子雙打選手張凱翔與曾秉強，面對台南市強勁對手奮力應戰，雖最終未能晉級，但表現依然可圈可點，展現雲林選手的拚戰精神。歡迎各位球迷到場觀戰為選手加油打氣。



隨著賽事進入關鍵階段，各隊全力衝刺複賽門票，晉級隊伍將出現在會內賽舞台，再戰各路菁英。雲林縣長張麗善表示，誠摯歡迎全國民眾，6月至10月全程支持、關注各資格賽及會內賽，用行動為選手加油，也順道來趟雲林文化深度之旅。

▲114全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，其中，羽球項目已於6月15日率先登場，於西螺國中綜合球館開打。（圖／記者游瓊華翻攝）