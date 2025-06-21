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成功斡旋非洲2國簽協議　川普酸：我就是拿不到諾貝爾和平獎

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普20日於自家平台Truth Social發文，慶祝促成盧安達（Rwanda）與剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）達成和平協議，形容這是「非洲的偉大一天」。不過話鋒一轉，他也忍不住抱怨，自己不論為多少國際衝突的和平鋪路，似乎都與諾貝爾和平獎無緣。

根據美國國務院日前聲明，盧安達與剛果預計將簽署和平協議，結束東部地區長期的戰鬥。自今年初以來，親盧安達的叛軍在剛果東部奪下多座重要城市，引發區域緊張局勢。剛果總統齊塞克迪（Felix Tshekedi）主動請求美國協助斡旋，促成這場歷史性突破。

川普（Donald Trump）在貼文中寫道，「今天是非洲的偉大一天，坦白說，也是全世界的偉大一天。」他形容這份和平協議是「美好的條約」，並強調美國在其中扮演了重要角色。

不過他也諷刺表示，「我不會因這件事得到諾貝爾和平獎，也不會因為促成印度與巴基斯坦停火、阻止塞爾維亞與科索沃開戰而得獎。」川普還點名自己曾參與調停的其他衝突地區，包括北非與中東。

事實上，巴基斯坦在川普發文前數小時，才宣布將提名川普角逐諾貝爾和平獎。印度與巴基斯坦5月達成停火協議，川普稱自己在其中「居功厥偉」，但印度總理莫迪（Narendra Modi）則低調應對，未證實美方參與程度。

川普在競選期間就曾多次強調自己應該獲得諾貝爾和平獎，並與2009年獲獎的前總統歐巴馬（Barack Obama）做對比。

這次巴基斯坦的提名，已是川普第五度被提名該獎項。值得一提的是，諾貝爾和平獎的提名門檻不高，包括大學教授與國會議員等都具備提名資格。過去也曾出現麥可傑克森（Michael Jackson）、國際足球總會FIFA等意想不到的提名者。

川普最後語帶自嘲地說，「不管我做了什麼，包括處理俄烏戰爭、以伊衝突的結果如何，我都不會得諾貝爾和平獎，但人民知道我做了什麼，這才是我真正重視的事！」

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