歐洲促談判　伊朗外長：以色列先停火才考慮

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗外長阿拉克奇20日在瑞士日內瓦與歐洲多國外長會面時強調，只要以色列未停止軍事行動，伊朗就不會考慮任何外交談判。儘管歐洲持續釋出善意，德黑蘭立場依然強硬。

根據《路透社》報導，阿拉克奇（Abbas Araghchi）表示，「只要侵略者停止侵犯並為其罪行負起責任，伊朗就準備再次考慮外交。」他也強調，伊朗願意繼續與英國、法國、德國及歐盟對話，並期待不久的將來再次會面。

這場會談由德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）牽頭，與英國外相拉米（David Lammy）、法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）及歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）共同出席。

歐方會後發布聲明指出，「今天的好結果是，我們離開（會談）房間時的印象是，伊朗方面已準備好進一步討論所有重要問題。」同時呼籲美方重返對話，強調美國的參與對於談判至關重要。

英國外交大臣拉米（David Lammy）指出，「我們希望與伊朗繼續現行的討論和談判，並呼籲伊朗持續與美國會談…這是危險時刻，極為重要的是，這場衝突不能在這個區域升級。」

不過，川普對歐洲的外交努力並不看好。他在飛抵紐澤西州莫里斯敦（Morristown）後向媒體表示，「伊朗不想跟歐洲談，他們只想跟我們談。歐洲沒辦法幫得上忙。」

川普也透露，自己近期有與伊朗進行溝通，但目前要以色列為了談判而縮減空襲並不現實，「如果有人正在贏，停下來就更難了。」