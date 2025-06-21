與哈佛大學和解？　川普：有望一週內達成「歷史級協議」

▲川普指出，有望在未來一週內與哈佛大學達成協議 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發文透露，近期正與哈佛大學（Harvard University）密集磋商，有望在未來一週內達成協議，解決雙方之間的多項爭議。

根據《國會山莊報》報導，川普在貼文中寫道，「很多人都在問，哈佛大學那些我們一直在處理的大規模不當行為究竟進展如何，大家都想知道解決方案。我們一直與哈佛密切合作，而接下來一週左右，很可能就會宣布一項協議。」

他強調，「如果能按照目前討論的方向達成和解，那將會是震撼歷史級的協議（mindbogglingly HISTORIC），對我們國家也會非常有利。謝謝大家關注此事！」

不過，目前尚不清楚這項協議是否涵蓋川普政府對哈佛的所有行動，或僅針對部分措施。

過去幾個月來，川普政府對哈佛展開多項聯邦調查，不僅試圖撤銷該校的免稅地位、暫停數十億美元的資金撥款，還企圖剝奪哈佛招收國際學生的權利。

目前雙方正因為30億美元資金暫停案與國際學生禁令案對簿公堂。針對前者的聽證會預定於7月舉行，後者部分，法官已暫時裁定哈佛勝訴，阻止川普政府的行動生效。

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