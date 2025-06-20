美太平洋艦隊司令宣布台灣已納「嚇阻任務」　綠委：凸顯戰略重要性

▲美國太平洋艦隊司令宣布台灣納入太平洋艦隊嚇阻任務。（示意圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）



記者杜冠霖／台北報導

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將近日指出，面對中國的步步進逼，台灣已經被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」（mission of deterrence）一環。對此，綠委陳冠廷今（20日）表示，這凸顯台灣在印太戰略格局中的關鍵地位，也再次證明民主盟友之間推動「整合性嚇阻」（integrated deterrence）戰略的重要性與急迫性。

柯勒17日表示，台灣已被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」（mission of deterrence）範圍，這項任務涵蓋整個地區，從南海到台灣都不例外。他強調，太平洋艦隊會與在西太平洋的盟友與夥伴密切合作，以防止任何可能的侵略行動發生，若有必要也具備作戰應對的能力。

對此，陳冠廷指出，澳洲、英國與美國之間的AUKUS安全架構，不僅強化了區域軍事技術合作，更包含了網路防衛、無人系統、量子科技與太空安全等領域的深度整合，代表現代嚇阻體系已從傳統軍事力量，進一步延伸至多領域的聯合應對（Multi-Domain Operations）。

更關鍵的是，這類合作架構中，「情報共享機制」扮演基礎性角色。陳冠廷指出，台灣作為民主陣營前線，早已在反制灰色地帶行動、認知作戰與滲透威脅方面累積實戰經驗，若能與美、英、澳等盟友建立更制度化、即時性的情報交換平台，將大幅提升嚇阻效能，並強化台海周邊情勢的預警能力。

陳冠廷進一步表示，台灣海峽的穩定不僅對台灣非常重要，更牽動日本、韓國等東亞國家的經濟命脈。因此，未來應積極思考是否可仿照AUKUS模式，與日本、澳洲等國建立更緊密的安全合作架構，涵蓋聯合演訓、後勤協調與情報共享等領域，讓台灣在整合性嚇阻體系中發揮更實質的角色。

陳冠廷強調：「我們不能只是被動接受保護，而應主動擔起區域一員責任。深化與盟友的協作、強化海上與資訊領域的整合，是我們面對中國威脅、維持區域穩定的最佳路徑。」陳補充，本年他分別收到法國、澳洲兩國政府的邀請，儘管各國的地緣戰略、還有經濟貿易的需求各有不同，但是對於台灣海峽的安全，全球的重視度是與日俱增，如何加強我們理念相近國家的整體嚇阻力來避免生長季的武力衝突，是未來幾年大家共同的目標」。