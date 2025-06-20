死亡連署連環爆！朱立倫反對「錯、偽、抄、假」　綠：那就立刻道歉

▲民進黨召開「國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主導的多起罷綠委案出現極高比例死亡、偽造連署爭議，各地也有多位黨工、志工及黨部幹部坦承不諱，國民黨主席朱立倫則在18日中常會強調，國民黨從頭到尾堅定反對「錯、偽、抄、假」。對此，民進黨今（20）日召開記者會表示，國民黨「集體式造假」，台南到宜蘭地方黨部涉犯偽造抄寫名冊，皆來自黨中央下令，罪證確鑿，對照朱立倫的話格外諷刺，呼籲朱立倫別再轉移焦點、掩蓋自己犯罪痕跡，應立刻道歉。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫」記者會，吳崢表示，國民黨發起的罷免案皆有高比例死亡連署，隨著各地檢調偵辦的起訴書陸續出爐，果然國民黨涉入集體抄名冊造假，全台灣都被國民黨的毫無下限驚呆了，都在等朱立倫的道歉。隨著細節出爐，國民黨惡罷偽造率竟然動輒高達96%，證實國民黨就是蓄意造假，破壞民主、踐踏法治的政黨，朱立倫身為黨主席竟還在裝傻硬拗、不道歉。全台灣都在看國民黨的重大罷免舞弊，朱立倫什麼時候要道歉？

韓瑩說，近期一連串偽造連署事證相當明確，從起訴書中，清楚揭露是由國民黨「黨中央下令」，在臺南市黨部部分，直指今年1月20日「接獲」國民黨組發會組織部主任徐孟正聯絡指示，送交罷免林俊憲及王定宇提議人名冊至黨中央；而在宜蘭縣黨部部分，1月22日「接獲」國民黨中央下令，送交罷免陳俊宇提議人名冊，從起訴書所詳列內容全部證實地方黨部皆是接獲國民黨中央下令。

韓瑩進一步說，從檢察官起訴書中的，認定國民黨宜蘭縣黨部就是「集體式造假」，即連署都是作弊，起訴內容指稱包括主委林明昌在內等12人，依涉犯違反個資法及刑法偽造文書罪等罪起訴。起訴書具體指出，有黨工迫於黨部壓力抄寫名冊，也有黨工極力坦護，還有黨工未如實交代犯罪過程，更指主委林明昌對整起偽造抄寫連署，推諉卸責，否認犯行，從重量刑，都在在指向國民黨中央下令抄寫事證。

韓瑩指出，當初朱立倫主席宣稱要採取「以罷制罷」策略，但國民黨黨中央不走正道，卻下令以偽造的方式抄寫名冊補足連署份數，顯示國民黨集團作弊的行徑，朱立倫及黨中央應負起應有的責任，若明天國民黨還要動員上街反惡罷，國民黨應先為集體造假連署乙事道歉，不應將一切過錯，推給迫於黨中央抄寫的地方黨部及基層黨工。

吳崢表示，隨著本週國民黨宜蘭縣黨部被起訴，更多新事證被揭發，對比本週三國民黨中常會上，朱立倫說國民黨反對錯偽抄假，根本是重重打臉雙面、雙標朱立倫。朱立倫對於偽造文書，不是出來面對，竟是扯檢調辦藍不辦綠，又再轉於焦點、在扯謊。

吳崢指出，目前經過檢調調查起訴的部分，台北市罷雙吳5211份偽造、台南市兩案3613份，宜蘭也有約4000份偽造，國民黨全台已經偽造超過12824份連署。更誇張的是破萬份偽造竟只是冰山一角，因為包括國民黨新北、基隆、台中、屏東、嘉義等黨部仍在被偵辦中。