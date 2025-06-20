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廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

▲▼民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團總召黃國昌近日提出廢除監察院修憲提案，獲32位立委連署支持，已超過法定連署門檻。今（20日）立法院會中，民眾黨團也提案成立修憲委員會，原預計成為朝野攻防重點，然而，稍早院會中，該案在藍綠白共識下逕付二讀，交付黨團協商，並由民眾黨團召集。

針對是否修憲廢除監察院，國民黨內原有部分委員仍有疑慮。黨團則是開放個別委員支持，藍委王鴻薇今受訪時表示，針對成立修憲委員會案，國民黨團會全體投下贊成票。而在報告事項後，立法院副院長江啟臣召集各黨團幹部協商，朝野取得共識未表決，該案成功逕付二讀後，今日院會上午就宣布散會。

台灣民眾黨黨團提案指出，鑑於本院修憲委員會掌理憲法修正案之審議及相關事項，然自本（第11）屆以來，相繼有各黨委員提出修憲相關提案，惟雖經院會陸續通過將其交修憲委員會審查，但本屆至今，修憲委員會卻未依據修憲委員會組織規程予以組成。

提案內容載明，為避免各黨委員所提修憲提案付委後，無法依照院會決定交修憲委員會進行審查，爰要求本院儘速依據「立法院修憲委員會組織規程」第三條之規定，於本（第3）會期完成修憲委員會之組成，並決議第一次修憲委員會召開日期，俾利進行修憲案後續審查程序。是否有當？請公決案。

黃國昌提案說明時表示，人民要廢除養老院、廢除東廠，民眾黨團提案成立修憲委員會，過去民進黨不斷高喊要廢除監察院，但到了2025年卻絕口不提，黨團總召柯建銘去年下令再來四年沒有廢除監察院選項，2015年賴神賴清德發飆要廢監察院，賴神已經貴為總統，但看到監察院又肥又香，作為民進黨退輔會、酬庸過氣政客，這些監委能搭公務車看牙醫、送寵物美容，廢除監察院勢在必行，民眾黨說到做到。

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