　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭「大罷免13激戰區、6藍委最危險」　游盈隆：最可能8月2日投票

▲民進黨全力支持大罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨於立法院議場貼出罷字。（圖／記者屠惠剛攝)

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，中選會將在今（20日）公布第一波成案數與投票日期。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆19日分析，扣除需要補件的5個區域，會有26個成案，最可能在8月2日投票。他也點出「13個激戰區、6個最危險的藍委」，分別是台東黃建賓、台中羅廷瑋與廖偉翔、桃園涂權吉、新北葉元之、台北李彥秀，所以罷免6席是一定要的，如果只拿5席就是大失敗，綠委林俊憲過往講得很白了。

游盈隆於節目《新聞千里馬》表示，大罷免就是台灣民主內戰，20日中選會將宣布投票日期、確定成案區域，若扣除需要補件的5個區域不算，看起來是26個；而三階投票日期，因為柯建銘先講了7月26日投票，中選會要決定在這天會有點困難，但在之前又太趕，所以自己認為最可能在8月2日，距離現在不過40幾天，藍綠方面都已經開始積極備戰。

游盈隆表示，自己精算過，如果扣除5個未確定的區域不算，剩下26個罷免區域，恰好有一半是非常危險的，因此有13個區會非常激烈，也就是「花東跟北港溪以北加起來13個區」，而北港溪以南則是西線無戰事。

針對「13個激戰區」，游盈隆指出，這13個區其實就是台東黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、台中羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪3個區，繼續往上，新竹鄭正鈐也是很激戰的地方，桃園2個區特別危險，第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉、再往北則是新北第6選區葉元之，台北市比較危險的李彥秀、王鴻薇、徐巧芯3個激戰區，總共13個激戰區。

游盈隆直言，這些激戰區大部分都是民進黨在2024年輸掉立委選舉的選區，所以那些地方本身在地就會有一股很強的力量，希望能扳回一城，所以這13個區會是未來這段時間最激烈、激戰的。

游盈隆說，沒有一個選區是安全的，綠委林俊憲過往講得很白，這次大罷免的目標，就是要把國會主導權拿回來，改變國會生態，這是最重要的，所以罷免6席是一定要的，拿5席都算是失敗，如果只拿5席就是大失敗。

針對「6位危險藍委」，游盈隆再說，假定罷掉6席，自己覺得是的確可以去訴求的目標，也有大概算出來是哪6席最危險，台東黃建賓跑不掉、台中羅廷瑋與廖偉翔、桃園涂權吉、新北葉元之、台北李彥秀，這6個區都是民進黨意外落敗的區域，其他區域若罷免成功都是多的，至少這6個區不但可以三階罷免成功，補選也要贏，林俊憲的算盤就是這樣打的。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

▲▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外型帥氣！　192cm董座首次主持股東會
大咖日男星出事！零負評人設翻車　遭30年節目踢出
一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰
快訊／周鶴年怒嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
林芳郁失智5年　醫「2招判斷失智跡象」都答錯快就醫
最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻忙面試
以色列用「一通假電話」　伊朗空軍高層團滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

偵訊音檔事件連環爆破藍白　張啓楷反嗆綠營：中計了！蠢到爆

5藍委罷免連署書遭質疑灌水　沈伯洋曝真相：不合格率平均5.9％

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

快訊／罷免藍委領銜人遭恐嚇　警方證實有幫派份子找罷團「聊天」

揭「大罷免13激戰區、6藍委最危險」　游盈隆：最可能8月2日投票

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

傳盧秀燕建議朱立倫延後黨主席選舉　黃健豪同意：今年等於大選年

廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

新北捷運擴大徵才！AI職缺上看7.5萬元　零經驗也能投

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

偵訊音檔事件連環爆破藍白　張啓楷反嗆綠營：中計了！蠢到爆

5藍委罷免連署書遭質疑灌水　沈伯洋曝真相：不合格率平均5.9％

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

快訊／罷免藍委領銜人遭恐嚇　警方證實有幫派份子找罷團「聊天」

揭「大罷免13激戰區、6藍委最危險」　游盈隆：最可能8月2日投票

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

傳盧秀燕建議朱立倫延後黨主席選舉　黃健豪同意：今年等於大選年

廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

新北捷運擴大徵才！AI職缺上看7.5萬元　零經驗也能投

蔡健雅五搶金曲歌后　搶先宣布參戰音樂節...同場卡司曝光

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

周鶴年承認「私下見明日花綺羅」公司逼退團　二度喊冤：我很害怕⋯

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

SGA失誤追平總決賽歷史紀錄！美媒點名雷霆G6慘敗「3大戰犯」

beard papa's楊枝甘露、百香果綠茶泡芙有升級版　1門市限定賣

航港局攜海巡署等　聯合提升東部海域應急應變能力與救援效率

【以伊衝突升溫】伊朗首都爆逃難潮！　民眾恐慌瘋逃街頭塞爆

政治熱門新聞

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

快訊／駐以色列使館撤僑畫面曝　直擊鐵穹系統攔下伊朗飛彈

中正紀念堂轉型正義　將成為「民主教育園區」

中火罰單被撤　法院認違法！環境部回應

新北捷運擴大徵才！AI職缺上看7.5萬元　零經驗也能投

爆監察院判「英系立委父子」違法　徐巧芯：但回函竟是密件無法公開

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

公開「偵訊示範音檔」北檢他字案調查　黃國昌：放馬過來

快訊／賴清德今召開軍談　下令緊盯中東、中共雙航母行動

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

7／1起台灣護照入境菲律賓「免簽證」！　

黃國昌放「偵訊示範帶」害慘柯文哲？　律師：衝擊被告審判防禦權

更多熱門

相關新聞

5藍委罷免連署書遭質疑灌水　沈伯洋曝真相：不合格率平均5.9％

5藍委罷免連署書遭質疑灌水　沈伯洋曝真相：不合格率平均5.9％

中選會日前指出，有5件立委罷免案，須進行二階補件程序，然而，國民黨立委林思銘質疑，罷團一開始遞交的連署書名冊數目，就未達繳件門檻，利用法律漏洞，公然技術性違法補件。對此，民進黨立委沈伯洋今（20日）表示，真實的不合格率只有5.9%，國民黨卻不斷造謠，說什麼不合格率超高，超多被剔除。

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

快訊／罷免藍委領銜人遭恐嚇　警方證實有幫派份子找罷團「聊天」

快訊／罷免藍委領銜人遭恐嚇　警方證實有幫派份子找罷團「聊天」

廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

廢除監察院程序再進一步　朝野共識「成立修憲委員會」逕付二讀

拚了！反罷免唱跳《無敵鐵金剛》　羅明才：我們是正義的一方

拚了！反罷免唱跳《無敵鐵金剛》　羅明才：我們是正義的一方

關鍵字：

大罷免游盈隆國民黨民進黨中選會

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面