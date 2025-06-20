揭「大罷免13激戰區、6藍委最危險」　游盈隆：最可能8月2日投票

▲民進黨於立法院議場貼出罷字。（圖／記者屠惠剛攝)

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，中選會將在今（20日）公布第一波成案數與投票日期。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆19日分析，扣除需要補件的5個區域，會有26個成案，最可能在8月2日投票。他也點出「13個激戰區、6個最危險的藍委」，分別是台東黃建賓、台中羅廷瑋與廖偉翔、桃園涂權吉、新北葉元之、台北李彥秀，所以罷免6席是一定要的，如果只拿5席就是大失敗，綠委林俊憲過往講得很白了。



游盈隆於節目《新聞千里馬》表示，大罷免就是台灣民主內戰，20日中選會將宣布投票日期、確定成案區域，若扣除需要補件的5個區域不算，看起來是26個；而三階投票日期，因為柯建銘先講了7月26日投票，中選會要決定在這天會有點困難，但在之前又太趕，所以自己認為最可能在8月2日，距離現在不過40幾天，藍綠方面都已經開始積極備戰。

游盈隆表示，自己精算過，如果扣除5個未確定的區域不算，剩下26個罷免區域，恰好有一半是非常危險的，因此有13個區會非常激烈，也就是「花東跟北港溪以北加起來13個區」，而北港溪以南則是西線無戰事。

針對「13個激戰區」，游盈隆指出，這13個區其實就是台東黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、台中羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪3個區，繼續往上，新竹鄭正鈐也是很激戰的地方，桃園2個區特別危險，第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉、再往北則是新北第6選區葉元之，台北市比較危險的李彥秀、王鴻薇、徐巧芯3個激戰區，總共13個激戰區。

游盈隆直言，這些激戰區大部分都是民進黨在2024年輸掉立委選舉的選區，所以那些地方本身在地就會有一股很強的力量，希望能扳回一城，所以這13個區會是未來這段時間最激烈、激戰的。

游盈隆說，沒有一個選區是安全的，綠委林俊憲過往講得很白，這次大罷免的目標，就是要把國會主導權拿回來，改變國會生態，這是最重要的，所以罷免6席是一定要的，拿5席都算是失敗，如果只拿5席就是大失敗。

針對「6位危險藍委」，游盈隆再說，假定罷掉6席，自己覺得是的確可以去訴求的目標，也有大概算出來是哪6席最危險，台東黃建賓跑不掉、台中羅廷瑋與廖偉翔、桃園涂權吉、新北葉元之、台北李彥秀，這6個區都是民進黨意外落敗的區域，其他區域若罷免成功都是多的，至少這6個區不但可以三階罷免成功，補選也要贏，林俊憲的算盤就是這樣打的。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）