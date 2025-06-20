點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

▲國民黨內部將朱立倫（左）、盧秀燕（右）視為黨主席選戰人選。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨面臨大罷免挑戰，目前共有31位藍委罷免案二階連署達標。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳今（20日）點出「藍營反罷三個當務之急」，分別是「黨團三長由不分區立委擔任」、「黨中央的角色應自行弱化」、「黨主席選舉延後到補選投票結束」，他強調，千萬不要在綠軍氣勢正旺的時候，還挑動藍營內部矛盾與衝突，讓綠軍有可趁之機。

針對大罷免局勢，鈕則勳認為，藍營有三個當務之急，第一「立院黨團三長由不分區立委擔任」，現今罷免情勢最危急的總召、書記長傅崐萁、王鴻薇應緊急回防自己的基本盤，為藍軍固守盤面，首席副書記長羅智強更應回防固守藍軍大安大本營；這固防策略至少可以降低綠軍操作仇恨值，同時也可抵銷綠營「罷免XXX，就是罷免傅崐萁」主軸的效應。

鈕則勳表示，接下來，黨團三長由沒受到罷免侵擾的不分區立委來擔任，特別是可能參選2026縣市長的柯智恩、謝龍介還有王育敏，畢竟他們熟稔議題操作與政治攻防，提早上陣，也能夠為明年選戰進行操兵。

第二「黨中央的角色應自行弱化」，鈕則勳建議，反罷區域聯防交由六都與縣市首長，讓罷免戰役回歸地方選戰層次；畢竟若拉高成政黨對決藍軍基本盤，勢必不敵綠軍，且回歸地方的話，不只縣市首長了解動員脈絡，他們之間也能產生有效地聯防模式，藍委就可以去切入地方議題跟在地服務的績效。

第三「黨主席選舉延後到補選投票結束」，鈕則勳強調，千萬不要在綠軍氣勢正旺的時候，還挑動藍營內部的矛盾與衝突，讓綠軍有可趁之機。