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傅崐萁嗆「不配走進關帝廟」　林右昌：傅只把宗教當成統治工具

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁面臨罷免危機，傅崐萁近日與民進黨秘書長林右昌論戰，傅也痛批，林右昌對他大放厥詞，污衊「不忠不義」，只是民進黨選舉劇場的小丑。對此，林右昌今（20）日回應，只有大魔王才講得出「順我者昌，逆我者亡」這樣的話，傅崐萁說他長年拜關公，但如果只是「手拜心沒拜」，再拜一百年也沒有用。

林右昌昨赴花蓮參拜及開講，他表示，玉里協天宮是參拜關聖帝君，而帝君最為人知的就是「忠義精神」，忠就是要忠於國家，義就是要對人民有義，而傅崐萁現在「毀憲亂政，親中投共」就不忠；「掏空台灣，削弱國安」就叫不義。

傅崐萁則反批，林右昌對他這位誠心拜關公、長年尊崇傳統信仰的人大放厥詞，污衊「不忠不義」，林右昌推動反民主的大罷免，早已經是會被歷史唾棄的罪人，還敢拿宮廟當罷免舞台，「不配走進忠義殿堂的關帝廟，只是民進黨選舉劇場的小丑」。

對於傅崐萁批評，林右昌表示，真正有宗教信仰，敬畏天地諸神的人，是絕對說不出：「順我者昌，逆我者亡」這樣的話，那是大逆不道，萬惡的大魔王才獨有的台詞。

林右昌提到，花蓮人都知道，傅崐萁對待地方宗教信仰的方式，其實就是粗暴地砸大錢，把宗教當成他統治花蓮的工具，簡而言之：「順傅者昌，逆傅者亡」，台灣人民，敬神而且有智慧，其實大家都希望眾神護台，降妖除魔。

林右昌直言，傅崐萁惱羞成怒發一篇文罵我，那我只能再說一次，「毀憲亂政，親中投共」，就是對國家不忠；「弱化國安，掏空台灣」，就是對人民不義；「剷除不忠不義的大魔王，台灣人民站出來！」

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