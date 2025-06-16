史哲、鄭光遠接任雙鐵董事長　下周四赴立法院交委會備詢

▲台灣高鐵公司董事長史哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部近日宣布多起人事異動，其中，高鐵公司董事長由前政務委員史哲接任、台鐵公司由原高鐵董事長鄭光遠接掌，由於史哲過去與交通業務關聯較少，引發不少質疑，但2人分別於13日及今日完成交接上任。而立法院交通委員會下周四（26日）即邀請交通部長陳世凱及史哲、鄭光遠等人進行專題報告，等同2人上任一周即要面臨首場備詢。

交通部近日宣布，高鐵公司董事長由史哲接任、台鐵公司則由鄭光遠接掌。而觀光署長一職預計由松山文創園區前總監陳玉秀接任，確切交接時間仍未定。

立法院交通委員會今也預告下周議程，預計下周四（26日）邀請陳世凱、鐵道局長楊正君及新上任的陳玉秀、鄭光遠、史哲率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、台鐵公司及高鐵公司人事案及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。由於陳玉秀上任時程仍未定，若屆時未履新，觀光署的部分則擇期排案。

史哲畢業於東海大學，擔任公職超過25年，經歷橫跨地方與中央不同領域，但因交通經歷較少，接任消息傳出後即身陷酬庸質疑。交通部則強調，史哲在高雄副市長任內曾督導交通業務，看重他綜合性行政經驗及地方實務，盼帶領即將加入新購車組的高鐵，與鐵道局合作推動高鐵南北延伸案。

鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空經驗。鄭光遠在高鐵籌備階段曾參與規劃、興建，如今轉任台鐵董座，被認為是盼能為生涯留下代表作。