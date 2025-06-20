紅線突襲劃設遭舉發！民眾怒控報復　警：依法開單

▲民眾質疑停車處原為白線，後遭紅線補劃並開單，引發爭議。（圖／翻攝自臉書台南大小事，下同）

記者林東良／台南報導

「我車明明停在白線，怎麼後來變紅線被開單？」台南市新市區一名民眾日前將車輛停放於未劃設紅線處，不料卻遭警方以紅線違停舉發，氣得在社群怒嗆「人民保母」報復，質疑警察執法不公，善化警分局交通組回應，本案紅線係新市區公所於5月21日劃設，警方自5月22日起依法取締，執法並無不當。

民眾質疑：「該地原本未劃設紅線，我停放後被強制劃設紅線，所以我車下的部分是歪曲的，我被強迫違規了，好可惡的“人民保母”..」。民眾認為紅線是在他停車後才劃設，所以劃紅線位置扭曲偏移，認為自己遭「強迫違規」，但警方指出，該處劃設屬地方主管機關依法公告辦理，且車輛違停事實成立，依《道路交通管理處罰條例》第56條辦理，符合程序規範。民眾也不滿地說，他向新市分駐所反映，但警方卻冷冷回稱可以去投訴呀！令他聞之十分氣憤。

善化警分局交通組巡官徐婉瑜表示，本案紅線係新市區公所於5月21日劃設，警方自5月22日起依法取締，執法並無不當。紅線設置目的為維持行車安全，提醒民眾停車前應留意地面標誌變動與交通公告，以免觸法受罰；警方也會建議公所未來劃線應加強提前公告與設置警示牌，避免類似誤會與民怨持續擴大。