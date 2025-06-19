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川普參戰恐怖後果！中東4萬美軍淪活靶　伊朗飛彈「4分鐘內命中」

▲▼ 川普5月出訪中東，在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普5月出訪中東，在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳出最快周末介入以伊衝突，但伊朗最高領袖哈米尼18日警告，美國干預將付出「無法挽回的代價」。分析認為，若川普下令美軍直接參與以色列軍事行動，伊朗將迅速對駐中東各地美軍展開報復，使當地數萬名美軍淪為活靶。

《紐約時報》報導，中東有逾4萬名現役美軍及五角大廈文職人員，且部署價值數十億美元武器與裝備，卡達「中東全球事務委員會」高級分析師加法爾（Adel Abdel Ghafar）認為，駐伊拉克、巴林及科威特美軍將首當其衝，美國日前已撤離上述國家使館非必要人員與眷屬。

加法爾指出，從伊朗發射的彈道飛彈僅需3到4分鐘即可命中海灣國家美軍國家基地，防空系統幾乎沒有時間反應，恐怕造成災難性後果。《紐時》整理美軍在中東最脆弱的目標如下：

伊拉克

多達2500名美軍及軍事承包商駐紮伊拉克，主要分布於首都巴格達、北部庫德區與西部沙漠地區。伊拉克軍方控制的阿薩德空軍基地（Al-Asad Airbase）近日才遭親伊朗什葉派武裝組織無人機襲擊，被駐當地美軍攔截。

儘管美軍與伊拉克關係長年緊張，仍以對抗伊斯蘭國（ISIS）為由重返當地。2020年時任川普政府下令暗殺伊朗精銳部隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassim Suleimani），更加據美國與伊朗緊張關係。

▼ 駐阿薩德空軍基地美軍人員。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

巴林

美國海軍第5艦隊總部設於巴林首都麥納瑪，駐紮約9000名軍人與文職人員，主要任務之一是確保荷姆茲海峽航道安全，因該海域掌控全球近2成石油運輸。伊朗曾威脅布下6000枚水雷，以牽制美軍艦隊並擾亂全球能源供應，衝擊沙烏地阿拉伯與阿聯酋等石油出口國，以及中國與印度等主要買家。

科威特

美軍在科威特擁有5座基地，駐軍約1萬3500人，長期作為全球戰場兵力與軍備的集結與中繼站。1991年波斯灣戰爭以來，科威特與美國保持密切軍事合作。當年美軍率聯軍擊退伊拉克入侵，解放科威特後便駐軍持續至今。美國2003年更以科威特為跳板，發動伊拉克戰爭，推翻海珊政權。

卡達

卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）為美國在中東最大軍事基地，也是美軍中央司令部地區總部，駐軍約1萬人。自2001年911攻擊後，美軍便開始使用烏代德基地，打擊阿富汗塔利班與蓋達組織。

後來烏代德基地成為指揮伊拉克與阿富汗戰爭、打擊敘利亞ISIS等行動的主要作戰中心，具備空中加油、戰略轟炸、偵察與撤離任務能力，2021年美軍撤離阿富汗時便以此為主要撤離點。

阿拉伯聯合大公國

美軍約3500人駐紮於阿布達比郊外的達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base），近年也部署F-22戰機，任務包括保護當地燃料設施，曾應對2022年親伊朗組織「青年運動」（胡塞武裝）攻擊，此外也執行情蒐、監視及空中加油任務。美國空軍第380遠征聯隊也駐紮於此，負責打擊伊斯蘭國、青年運動及阿富汗作戰行動。

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