李家超：香港不反擊美國關稅　以免危及自由港地位

▲香港中環。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國對等關稅政策影響全球貿易，香港特首李家超近日表示，即使中美局勢進一步緊張，香港也不會對美國採取報復性關稅措施，破獲自身的「成功基因」，危及自由港地位。

李家超日前接受《南華早報》專訪，他提到，香港的成功因素在於開放，以發展為貿易樞紐，零關稅為香港創造了現今規模的貿易量。

對於各界質疑他立場被動，李家超不認同，他說，有人做了錯事，自己不會仿效對方，會做正確的事。李家超說，港府已經制定應對最壞情況的應急計劃，但沒有公布具體內容，是因為不希望民眾驚慌。

▼香港特首李家超。（圖／CFP）



李家超還說，剩下的兩年任期，將加大支持本地企業，減少對美國的依賴，開拓東南亞和中東等新市場，尋找「藍海」。他並指出，將透過進一步融入國家，利用好發展機遇，同時維持國際聯繫以及一國兩制方針。

對於《香港國安法》侵蝕香港自治與自由的指控，李家超以「河流匯入大海」的比喻反駁，他說，兩者交匯的鹹水區將形成新的生態系統，可培育出味道更鮮美的新魚類品種，在交匯處建造圍牆不是好事，因為大家都是一家人，「大海會照顧好河流。」

李家超強調，不管是他自己、香港還是國家（指中國大陸），都會確保這種融合能創造一種雙方都有利的新生態，香港的生活方式和體制都沒有改變。

另外，對於港人北上消費，導致香港本地零售業低迷的情況，李家超認為，企業必須適應市場現象，更努力改革。他更提到，雖然一些商家在過渡時期倒閉，但同時有新的店鋪開業，香港註冊公司數也創新高，有破紀錄數量的海外企業在香港設辦事處。

對於爭取連任的意願，李家超在訪談中未給予明確回應。