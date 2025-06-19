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疫後韓國客來台恢復8成　雙方目標今年互訪達300萬人次

▲▼台灣觀光協會與韓國旅行業協會共同主辦的第38屆台韓觀光交流會議。（圖／觀光署提供）

▲台灣觀光協會與韓國旅行業協會共同主辦的第38屆台韓觀光交流會議。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

去年台灣有1600萬人次出國，韓國出境旅遊人次達2000萬，皆為亞洲重要客源市場。台灣觀光協會與韓國旅行業協會共同主辦的第38屆台韓觀光交流會議，今於韓國木浦登場，雙方立下今年為台韓觀光發展的突破年，衝刺互訪達300萬人次目標，並朝新目標500萬人次邁進。

「台韓觀光交流會議」為雙方觀光界年度盛事，由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）每年輪流主辦，今有近200位觀光界龍頭齊聚一堂。

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台灣觀光協會會長簡余晏指出，近年台韓互訪人次持續升溫，而「台灣感性」在韓國社群掀起熱烈討論，吸引眾多韓國旅客、MV與節目來台取景、造訪，已經成為韓國旅人心中的「療癒聖地」。1992年台韓互訪破45萬人次，2014年突破100萬人次，2018年突破200萬人次，今年要衝刺新高峰300萬人次，朝未來新目標500萬人次邁進。

韓國旅行業協會會長李振錫則表示，台韓兩國有許多共同點，護照占比皆達60%以上。台韓觀光交流會議自1975年啟動以來，歷經各種國際情勢變動。為實現台韓互訪達300萬人次的目標，雙方必須搶佔快速變動的國內外市場趨勢，積極開發融合AI等先進資訊科技的創新服務，並加強區域觀光的行銷及產品規劃。

駐韓國台北代表部大使梁光中指出，目前台韓雙邊飛機航班每周高達約270班，航點遍佈首爾金浦、仁川、清州、大邱、釜山、濟州島，鼓勵韓國旅客多加利用直飛台灣中南部的航班，感受南台灣的熱情與魅力。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，疫後韓國旅客來台人數已恢復超過8成，觀光署主打台灣獨特的浪漫、青春及懷舊風情，吸引20至39歲年輕族群來台深度體驗；同時也開發郵輪旅遊、推動Fly-Cruise，為50至59歲的主力客群提供更多元郵輪航線產品。

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