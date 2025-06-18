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縱谷+海岸攜手拼觀光！建立資源共享平台　打造花東觀光新格局

▲▼會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

▲會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化花東縱谷與東海岸地區之觀光合作與交流，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處訂於114年6月30日假瑞穗木日光文旦驛站舉辦中區場「東區觀光圈區旅遊資源交流分享會」。本次會議特別邀請東海岸國家風景區管理處長官及轄區業者、在地公協會、縱谷地區業者及花蓮觀光圈聯盟等代表共同與會，期盼藉由跨域對話與交流，為花東觀光注入新動能。

▲▼會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處許宗民處長表示，花東地區幅員遼闊，觀光資源豐富多元，橫跨縱谷及東海岸兩大特色區域。值此推動兩區深度合作之際，透過區域間的資源整合與分享，將有助於形塑更具吸引力的旅遊軸線，共同打造永續發展的觀光未來。

本次會議內容多元，除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也特別安排了在地特色的手作體驗活動。將邀請五家特色業者帶來精彩的體驗，包括清優嶺的搓火龍果粉圓體驗及火龍果粉圓飲品調配；果子俠則以香草視飲及香草浸泡醋的手作體驗，帶來療癒香氣；天心茶園則安排冰萃綠茶DIY及茶職人體驗，呈現東部茶產業的職人精神；彌勒有機果園將以老奶奶檸檬蛋糕DIY及果園特製檸檬香草水，展現異國情調的農食體驗；而遇見‧聿見則準備竹筒糯米釀及竹杯抹茶提拉，將在地飲食文化融合進手作體驗，期望讓與會者深刻感受花東的人文底蘊與美好風土。

▲▼會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

此外，會議也將提供平台，促進特色業者以「商品發表」的形式分享旅遊資源，並共同探討跨領域合作的可行性，集結眾人智慧與力量，攜手打造更具韌性的花東觀光產業鏈。

▲▼會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處期盼透過本次會議，強化花東縱谷與東海岸區域之合作夥伴關係，促進資源互補與客群共享，進一步提升整體觀光競爭力，共同推動花東地區成為國際級旅遊目的地，讓國內外遊客能深度體驗花東的自然美景與人文風情。

▲▼會議除聚焦於區域觀光資源的整合與共享外，也邀請在地特色業者帶來精彩的體驗。（圖／縱管處提供，下同）

本次活動由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦，誠摯邀請各界業者共襄盛舉。

報名連結如下：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1EJdhfUroY4iFwpbJPj__GvTgUn3q9PYe9n7Kkf1Wu02Qrg/viewform
 

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