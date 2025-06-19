嘉科實中海洋教育營隊　培養海洋與科技專業知識

▲▼ 嘉科實中高中多元課程結合假日營隊，從醫療科技到海洋永續，讓學子跨域樂學習 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實中為國科會設立於嘉義科學園區的普通高中，自2024年8月創校以來，首屆高一招收三班共90名學生，學校積極推動多元課程與主題式假日營隊，鼓勵學生走出課室、連結真實世界。

創校第一年即辦理涵蓋醫療、科技、人文藝術等不同領域的跨領域體驗活動，包括與長庚醫院合作醫療體驗營、臺師大AI創作發明、嘉義大學無人機、中正大學的科學教育、嘉義東門走讀及雙語藝術等營隊，加上因學校鄰近台積電而開設的半導體選修課程，課程內容豐富多元，銜接大學未來學群素養，透過大學端的專業引領與高中現場扎根實踐，發展學生豐碩課程學習成果。

今年6月，首屆高一學生更應國立故宮博物院南部院區之邀，參與「江戶之美：浮世繪特展」，學生結合藝術與科技設計互動遊戲，展現創新思維，深受觀展民眾肯定與讚賞。

結合SDGs永續發展目標，學校於6月假日規劃高中「雙語海洋教育營隊」，延伸高一多元選修SDGs課程，以戶外教育與海洋素養為核心，前往高雄茄萣興達港遊艇碼頭，展開為期一日的重型帆船實作體驗。全程以實作導向教學設計，強化學生對海洋環境與永續議題的理解，並拓展其國際視野與跨域學習能力。

本次營隊邀請具遠航經驗與帆船C級教練資格的麥宜國老師擔任講師，課程參照美國帆船協會（ASA）102級航行標準，涵蓋救生衣穿戴、拋繩技巧、落水救援等基本防溺知識，並結合英語航行術語教學，提升學生雙語表達與實務溝通能力。學生在專業指導下輪流掌舵、調帆、觀測風向，於順風與側風條件下完成實際操帆與航行操作，並應用白努力效應與流體力學原理，達成知識與技能的整合運用，最終完成一趟完整的重型帆船海上航行任務。

擔任本次協行教師，並具帆船C級教練資格的嘉科實中英文教師余湘薇表示，海洋教育透過實作體驗，引導學生透過與海洋真實互動，培養環境保育責任感。「我們希望學生能在海浪與風帆之間找到屬於自己的學習方向，並在合作航行中學會臨場應變，發展面對挑戰的能力。」

參與學生黃珈容表示，此次營隊是她參加過最特別的學習經驗，不僅掌握了航行原理，實際操作風帆與掌舵技巧，更培養對海洋的熱愛與親近感。林尚甲同學也分享，站在興達港望向無邊海景，伴隨海浪與海鷗聲，讓人身心放鬆，印象最深刻的是在傍晚晚霞映照下完成帆船操作與落水救援體驗，「不只是學習，還是一趟難忘的海上旅程」。

林怡慧校長表示，嘉科實中課程科學與人文並重，致力於打造以學生為主的前瞻學習環境，感謝教師專業團隊優質用心，課程設計強調跨域合作，結合校內外資源，讓學生從生活經驗出發、結合動手實作與世界對話，鼓勵學生適性發展與多元展能，培育具創新思維與國際視野的新世代人才，也為臺灣教育注入永續發展的新動能。