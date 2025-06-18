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屏東男欠稅159筆賴帳16萬　保單遭查扣急了...媳婦出面幫繳清

▲通知當事人陳述意見。（圖／屏東執行分署提供）

▲通知當事人陳述意見。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子積欠近16萬元稅費罰鍰遭強制執行，屏東執行分署查扣其保單後，多次通知仍未處理，最終媳婦了解狀況後代為繳清。為保障保單權益，立法院本月三讀通過《保險法》新條文，參酌外國介入權立法，賦予特定人得以清償債務、成為新要保人之權利，避免保單遭拍賣、解約而損及保障。

這名男子從事水井鑽鑿工程，106年起陸續積欠使用牌照稅、ETC通行費、道路違規罰鍰等共計159件將近16萬元款項未繳移送屏東分署執行。其中，該男子因開車行駛未繫安全帶、未依規定變換車道、超速、不遵守道路交通標線之指示等道路違規行為，被開單處罰件數累計高達120件，佔總移送件數75%，該名男子存款餘額未達起扣點，分署拍賣其名下不動產但無人應買。

分署查到他有向保險公司購買一張投資型保單與一張壽險保單，111年2月間發文扣押後，分署承辦書記官數次通知他與受益人到場陳述意見，但他表示人都在外地，也無法處理，因他已有年紀，分署承辦書記官請他不要輕言放棄保單，勸諭保單契約具有相當的保障，但他依舊遲未出面處理移送分署執行之案件。

承辦書記官再次發函通知，並同時通知受益人，不久之後，他的媳婦打電話來分署，了解欠款情形及保單被扣押的情形後，經過承辦書記官的分析與溝通後，選擇一次繳清分署共159件的案件，約16萬元欠款。

立法院於114年6月3日三讀通過增訂或修正「保險法」部分條文，其中新增第123條之2規定係參酌外國介入權之立法例，賦予符合一定條件之特定人（一、對被保險人有保險利益者。二、要保人具名指定之受益人。三、要保人或被保險人之配偶、父母或子女。）於要保人為債務人之人壽保險契約之解約金經扣押時，取得要保人及被保險人書面同意，並代為清償相當於受執行保險契約解約金額度之債務，得以書面通知保險人變更成為新要保人。

屏東分署表示，義務人如有經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納或陳述意見，切勿置之不理，以免權益受損。

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