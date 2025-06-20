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習近平2027年侵台？　蕭美琴：要讓其決策評估過程更複雜

▲▼「Shawn Ryan Show」造訪台灣，並訪問副總統蕭美琴。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）

▲「Shawn Ryan Show」造訪台灣，並訪問副總統蕭美琴。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴近期接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。針對中共國家主席習近平曾表示，將於2027年前入侵台灣，蕭美琴表示，台灣所做的一切都是要防止衝突，也要讓中國的決策評估過程更複雜；她也提到，中國在機器人以及下一未來世代會運用到的無人系統等領域，取得重大進展，「對此我們必須認真看待」，這些技術尚未經過真正戰爭的全面檢核，當然也不希望台灣成為試驗場。

對於習近平曾說2027年入侵台灣，是否認為該發言是認真的？蕭美琴說，這個時間表牽涉到中國的意圖及其能力，「對台灣來說，我們所做的一切最終都是為防止衝突發生，無論是2027年、之前或之後」。

蕭美琴分析，台灣需要同時處理「能力」及「意圖」此二方面。在能力方面，必須強化不對稱的國防戰力，嚇阻中共並使其明白侵略台灣將付出極大的代價；在制衡能力方面，台灣也朝此方向努力。

「在意圖方面，中國聲稱擁有台灣主權，並透過外交、軍事和經濟手段在全球實現這個主張。」蕭美琴說，台灣需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

蕭美琴強調，台灣致力維持現狀，與中共之間存在著分歧，尤其是在政府運作方式以及政府與人民的關係上，目前的現狀已是一個穩定的框架，讓雙方得以追求各自的發展與繁榮。

「我們不會挑釁或破壞現狀，但也不會屈服於脅迫。」蕭美琴說，台灣會需要清楚地表明，中國以脅迫、威脅迫使台灣屈服於其政治制度的意圖，不會得逞；同時，台灣也必須強化人民捍衛所珍視的生活方式與自由之意志。

蕭美琴重申，在台灣，自由並非從天而降，前人曾為自由犧牲奮鬥，「我們歷經殖民統治、外國勢力占領，最終透過選舉等民主方式，確立台灣人民決定自己未來的權利，我們不會放棄」。

蕭美琴也說，中國持續擴大軍事投資，儘管他們把此舉歸咎於我方政府，「但此作為早在我們執政之前就已開始」。隨著軍事投資擴大，中方的技術也多方面取得進展，不僅造船業，也在機器人以及下一未來世代會運用到的無人系統等領域取得重大進展，「對此我們必須認真看待」。

蕭美琴提到，這些技術尚未經過真正戰爭的全面檢核，當然也不希望台灣成為試驗場，因此台灣政府竭盡所能防止衝突。然而，中國不僅在台灣周邊及遠至印太地區進行軍演、操練，也將其軍力輸出到世界各地其他地區。在歐洲戰區、中東地區，我們看到許多中國零組件及技術被使用、應用和測試，這是令人高度警覺的趨勢。

蕭美琴強調，台灣正努力打造「非紅供應鏈」，也就是由世界上熱愛和平與自由的國家合作打造的供應鏈，原因包括：第一，不應依賴中國的零組件；第二，當紅色供應鏈中斷時，不易受到他們的脅迫。第三，必須意識到他們正在全世界測試其軍事及軍民兩用技術，這對全球構成重大挑戰。

▲▼「Shawn Ryan Show」造訪台灣，並訪問副總統蕭美琴。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）

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