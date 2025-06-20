從烏克蘭抗俄學到三件事　蕭美琴：指揮體系要更去中心化

▲「Shawn Ryan Show」造訪台灣，並訪問副總統蕭美琴。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪時，談到從烏克蘭人身上學到的三件事：不能把和平視為理所當然、不對稱作戰的重要性、指揮體系去中心化賦予基層更多自主權。蕭表示，台灣須投資更多在國防上，且要投資在正確的項目；此外，台灣軍隊數十年來一直以非常傳統的方式進行訓練，但如今必須迅速因應新的需求，因此許多改革正在進行中。

Shawn Ryan表示，與幾位台灣涉外人士談及，台灣是第一批與美國進行談判並尋求解決方案的國家；此外，針對烏克蘭問題，據聞台灣希望資助烏克蘭對抗俄羅斯的防禦行動，但遭拒絕，「烏克蘭為什麼拒絕援助？」

蕭美琴說，關於關稅問題，台美之間的經濟關係對彼此都非常重要。這種夥伴關係促使台灣持續壯大，也讓台灣企業能支持美國經濟的成長與企業獲利，形成一個對雙方社會都有利的生態體系。

蕭美琴表示，台灣希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙，同時推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域，目前正積極推動這樣的協議，盼能達成雙贏。台灣理解美國正積極推動再工業化與人工智慧發展，而台灣也希望持續壯大，台灣成為一個強健的國家不僅對自身重要，對台美經貿上的合作同樣至關重要。

至於歐洲局勢，蕭美琴說，如同世界許多國家，烏克蘭政府對與台灣的任何互動都相當謹慎。但台灣人民普遍對遭受侵略與戰爭的受害者抱持同情，因此從人道立場出發，提供援助和支持，過去曾派遣醫療團隊及非政府組織表達關懷。

「同時，這場衝突也給予我們許多啟示。」蕭美琴說，首先，對許多人來說這帶來警惕，提醒台灣再怎麼熱愛並渴望和平，都不能把和平視為理所當然，而是必須加倍努力，防止在區域或台灣發生類此衝突，「因此，我們需要投資更多在國防上，不只是增加軍費支出，更要投資在正確的項目」。

至於烏克蘭經驗的另一個啟示，蕭美琴說，是讓台灣瞭解不對稱作戰的重要性。因此台灣須強化發展智慧科技，像是無人機與無人載具在烏俄戰區即被廣泛使用。

蕭美琴提到，有看過Shawn Ryan與無人水面載具公司Saronic執行長Dino Mavrookas的訪談，「確實需要在各方面採用更多機器人與無人系統，也要將人工智慧應用於整合感測器與資料融合上。我們仍有許多工作要做，這確實是一個嶄新的自我防衛時代」。

接著蕭美琴說，從烏克蘭人身上學到的第三件事，即指揮體系必須更加去中心化，賦予基層單位更多自主權與決策能力，以提高行動的靈活度與應變能力。台灣軍隊數十年來一直以非常傳統的方式進行訓練，但如今必須迅速因應新的需求，因此許多改革正在進行中。

蕭美琴說，這項改革最早於蔡前總統任內啟動，現由賴總統延續推動，其中包含延長義務役役期。目前台灣每位年輕男性都必須服兵役1年，「我們希望這不僅僅是每個台灣年輕人1年光陰的付出，而是有著高品質的紮實訓練，充滿意義的1年。這也將有助強化國民的防衛意志與實力，進而提升我們整體社會的韌性」。

蕭美琴說坦言，從政治角度來看，這並不容易，因為是在選舉期間實施這項政策，「當你要求每位公民承擔額外義務時，這向來都不是簡單的政治決定」，鑑於當前地緣政治的不確定性與威脅，為確保和平能維持，台灣必須強化自身來維持和平，這是一個艱難但必要的決定。

蕭美琴強調，政府的責任是確保這1年的延長役期具有意義，並讓役男獲得高品質訓練。此外，台灣與美國的夥伴關係，除了取得更多先進系統，也包括如何操作，以及如何應對快速變化的作戰環境，因此持續這些討論亦非常重要。