蕭美琴：對話最終決定權在北京　跟民選政府對話才能改善兩岸關係

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪時，被問及台灣很難與北京展開任何有意義的對話，北京也把她跟總統賴清德貼上「分裂主義者」的標籤。蕭美琴表示，北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益。她也說，最終的決定權在北京，台灣主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係。

蕭美琴受訪時表示，他們的根本觀點是台灣人民應享有自由和民主，並且有權利決定自己的未來。關於台灣的未來走向，民主社會終究擁有充分權利，透過一次次的民主選舉來決定，「我們的立場是，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意」。

蕭美琴說，我們的立場始終支持維持現狀，如果區域內有任何一方試圖挑釁、破壞現狀，那就是中國共產黨，我們必須努力對抗這些擾亂現狀，以及侵犯台灣人民以和平方式決定自己未來的民主權利之行為。

對於要如何展開與北京的對話？蕭美琴說，北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益。我們的憲政職責是由台灣人民所賦予，就是要捍衛台灣的憲法－亦即《中華民國憲法》、政府體制，以及台灣人民的民主生活方式，這是我們的根本責任。

蕭美琴呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話，不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，這進一步製造了台灣社會的分裂。她說，這種作法具破壞性且毫無成效，只要對話是建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話，她相信這是非常合理的立場，也應獲得國際社會的支持。

對於未來幾年有可能與北京展開對話？蕭美琴說，最終的決定權在北京，台灣主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係。