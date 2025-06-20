美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

▲美國知名Podcast主持人、前美軍海豹部隊、CIA成員蕭恩萊恩（Shawn Ryan）近日抵台訪問副總統蕭美琴，還跑去饒河夜市射氣球。（圖／Shawn Ryan YT頻道，下同）



記者陶本和／台北報導

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）近日抵台，並訪問副總統蕭美琴。事實上，他不僅是擁有超過380萬訂閱者的Youtuber，他曾於美軍服役14年，而且是海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）成員；有趣的是，這次來台他到饒河夜市吃美食，體驗了空氣槍「射氣球」，不少網友開玩笑地直呼，「海豹部隊射氣球，有想過老闆的心情嗎」？

蕭恩萊恩日前抵達台灣，台灣就以「地震」來迎接他，他在社群媒體上分享這個特別的體驗外，他也參訪台灣各個景點，包括大稻埕、松山慈祐宮、台北101、饒河夜市、安康招待所和艋舺龍山寺等，吃了在地的夜市美食與鼎泰豐。

蕭恩萊恩的節目「蕭恩萊恩秀」，訪談內容主要是現役與退役軍人，關注在戰爭經歷與退役後的生活，現任的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也上過他的節目；這次抵台很重要的工作之一，就是專訪副總統蕭美琴。

在與蕭美琴的訪談中，主要聚焦在中國對台灣與區域間的複合式軍事威脅、灰色地帶襲擾等，以及台灣半導體產業在全球供應鏈中所扮演的角色地位。

蕭美琴在談話中則表示，中國不斷聲稱擁有台灣，並透過外交、軍事與經濟手段在全球強調這個主張。她認為，台灣要做的是讓國際社會了解，維持台海現狀對各方都有利，這其中也包括了中國，「這是確保兩岸各自穩定發展的重要基礎，台灣不會挑釁、破壞現狀，但也不會屈服於脅迫」。

▼美國知名Podcast主持人、前美軍海豹部隊、CIA成員蕭恩萊恩（Shawn Ryan）近日抵台訪問副總統蕭美琴，還跑去饒河夜市射氣球。（圖／Shawn Ryan YT頻道）

