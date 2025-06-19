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擔心中國仿效俄羅斯也侵台？　蕭美琴：這提醒我們要強化安全

▲副總統蕭美琴出席520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪時，被問及是否擔心中國會仿效俄羅斯入侵烏克蘭，進而對付台灣？她表示，這提醒我們要強化安全，從烏克蘭的經驗中，必須研發更多新興科技，已經看到無人載具、智慧系統及人工智慧的應用，也要善用台灣私部門的能力，來支持整體社會韌性的提升。

對於中國近來進行實彈軍演，出動大量戰機及軍艦，模擬對台封鎖或入侵一事。蕭美琴表示，這是一個複雜的世界，她認為俄羅斯入侵烏克蘭為台灣人民帶來警惕，提醒大家不能自滿，不能將和平視為理所當然。

蕭美琴說，必須更努力維護和平與穩定，這對台灣人民、對此地區以及對全世界都至關重要。遺憾的是，中國採取挑釁的作法，不斷擴張軍事布局，破壞大家對區域和平穩定的期望，拒絕與台灣的民選政府對話。她說，非常擔心其日益增強的軍事行動和混合式脅迫，這不僅包括軍事層面，還涵蓋散布假訊息、心理戰、政治戰及經濟脅迫，這些令人警覺的趨勢再次提醒必須更努力強化國防。

蕭美琴說，最終目標是防止衝突及緩和局勢，但也瞭解必須透過建立自身實力來維護和平，同時也應保持對話管道暢通，以維持對全世界都具有意義的穩定和現狀。

對於是否擔心若俄羅斯入侵烏克蘭，中國將起而效尤來對付台灣？蕭美琴表示，一定有許多台灣人對此感到擔憂，正處於高度不對稱的局勢中，極權政府採取極具侵略性的姿態，威脅我們的生存。因此，她強調，這提醒我們要強化安全，從烏克蘭的經驗中，必須研發更多新興科技，已經看到無人載具、智慧系統及人工智慧的應用，也要善用台灣私部門的能力，來支持整體社會韌性的提升。

蕭美琴強調，她所說的韌性不只是軍事和安全方面，而是整個社會層面的韌性。台灣社會在因應地震、颱風與天然災害方面擁有豐富的經驗，但我們也越來越需要因應諸如海底電纜被切斷等狀況，這類狀況目前在歐洲已成為一項安全挑戰，亦要強化電信、物資儲備和能源的韌性，全球地緣政治局勢讓我們知道仍有很多工作要做。

有關台灣安全對全球戰略的重要性，蕭美琴說，台灣安全對全球安全極為重要，任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，且不僅在安全方面，還包含經濟層面。統計資料顯示，全球近五成的海上貿易，包括貨櫃運輸都會經過台灣海峽周邊海域。台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技為全球眾多設備提供動力，從手機到汽車，再到衛星和國防設備。

因此，蕭美琴認為，台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，也有助確保人道價值，或是對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重，「台灣處於捍衛自由的前線，雖然與世界上許多其他國家相比，我們是一個小國，但沒有一個國家因為太小而不值得享有自由，我認為這對全世界來說同等重要」。

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