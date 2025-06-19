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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪時，被問及台灣能否不依靠美國進行自我防衛？以及是否擔心台灣成為美國交易的籌碼？蕭美琴表示，現在台灣所做的一切都是為了避免衝突發生；她也強調，台灣是美國非常重要的夥伴，對全球科技供應鏈做出重大貢獻，台灣對美國經濟發展及再工業化來說，是極重要的合作夥伴。

對於兩岸如果發生衝突，台灣能否不依靠美國進行自我防衛？蕭美琴表示，現在所做的一切，都是為了避免衝突發生，台灣知道必須強化對國防的投資，持續落實軍隊現代化，以獲得最先進的系統及最好的訓練。

蕭美琴指出，這需要與美國合作以達成該目標，但最強大的嚇阻力量，仍取決於我們保衛自己的決心，以及對自我防衛的投入。她說，台灣持續依據《臺灣關係法》與美國合作，這是富有成效的夥伴關係。

蕭美琴表示，美國不僅提供台灣自我防衛所需的裝備，亦透過總統撥款權、國會通過的相關法律、對外軍事融資，以及國防授權法案等，持續提供各項協助的基礎，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。

至於美國總統川普被認為是一位談判者，他試圖在烏克蘭與世界其他地區達成交易，是否會擔心川普會在未與台灣協商的情況下，將台灣納入與中國達成的重大交易中？蕭美琴表示，正如她一再強調的，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定。

蕭美琴強調，台灣是美國非常重要的夥伴，對全球科技供應鏈做出重大貢獻，亦是可信賴且可靠的供應鏈來源，台灣不僅建立科技產業，更打造值得信賴且可靠的技術。她認為，台灣對美國的經濟發展及再工業化來說，是極為重要的合作夥伴，將持續在這些共同利益上深化合作，並一同維護印太地區的和平及穩定。

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