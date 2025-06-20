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黑幫「新板」連線！合組詐團水房　小弟吞百萬...慘被拿刀割肉

黑幫「新板」2組長合組詐團水房，查扣340萬現金以及瑪莎拉蒂跑車（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黑幫「新板」2組長合組詐團水房，查扣340萬現金加瑪莎拉蒂跑車（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局4大隊第3隊在日前追查假投資詐騙案件，發現幕後主嫌竟是竹聯幫弘仁會新莊組、板橋組長，目前已經清查其中8名被害人被騙走7千萬元，但根據金流查出，詐騙集團為了吸引被害人上鉤，已經出金2.8億，不排除詐騙金額更甚龐大；警方逮12人查扣瑪莎拉蒂跑車等證物，還發現有小弟因涉嫌私吞百萬贓款，遭囚禁7天之久，期間不斷虐打甚至還拿刀凌虐被害人，直到被害人交錢才放人。

警方調查，竹聯幫弘仁會新莊、板橋組長，在日前合作組成詐騙集團，由28歲新莊組的吳姓組長與境外詐騙機房聯繫，詐騙成功後，透過30歲的板橋組陳姓組長，交由旗下小弟出面「交收贓款」，並且將錢洗乾淨後在轉往境外機房分贓。

黑幫「新板」2組長合組詐團水房，查扣340萬現金以及瑪莎拉蒂跑車（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局人員發現，日前陸續逮捕吳、陳等2名組長，還有旗下涉嫌當車手收取詐騙贓款的10名小弟，警方也查扣340萬元現金、柬埔寨幣以及瑪莎拉蒂跑車等證物，偵訊後均依詐欺罪嫌送辦。

警方追查發現，這個以投資為名義的組成詐騙集團，目前清查出8名被害人被騙走7千萬元，但是從查扣的金流發現，該詐騙集團以投資方式吸引被害人，光為了讓被害人上鉤已經出金2.8億元，所以不排除還有更多人受害。

警方指出，蒐證期間陳姓組長發現被旗下負責管理車手的「車手頭」小弟黑吃黑，私吞收回來的百萬贓款，所以將人押走囚禁7天之久，期間不斷以棍棒毆打對方，甚至還拿刀割肉「凌虐」，導致被害人身上多處刀傷，最後車手頭不堪凌辱，交出百萬贓款才獲釋。

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