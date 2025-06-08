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社會 社會焦點 保障人權

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

記者張靖榕／綜合報導

台中市2名科大進修部女大生赴柬埔寨誤入詐騙園區，經沙鹿區美仁里長陳建良聯絡協助，已於7日傍晚平安返台。18歲李女與19歲林女為高中同學，因單親背景而希望出國打工貼補家用，卻受困詐騙園區長達3個月。

▲受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

《自由時報》報導，陳建良身兼台灣村里長聯合總會會長，透過在地人脈聯繫柬方友人協助營救，僅6小時便成功將兩人安全帶出園區，並且沒花半毛錢。2名受害者7日從金邊搭機返抵國門，陳也親赴桃園機場接機，隨後陪同至台中製作筆錄，讓李女祖父感動不已，不斷道謝。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名李姓女大生跟同學林女3月被騙去柬埔寨打工，5月底才跟家人求救，阿公匯款贖身還遭騙。（圖／家屬提供）


 《ETtoday新聞雲》報導，李女7日晚間在陳建良里長的陪同下回家時，阿公早早就守在家門口，2人見面後，立刻給了彼此一個擁抱。李女也略帶哭腔地說「阿公對不起，讓你擔心了」，祖孫倆的感情可見一斑。

由於一早就搭上飛機，李女先是向媒體、社會大眾致謝，接著便進入家門休息。李女阿公則是深深鞠躬，並且向關注這件事情的媒體、社會大眾及陳建良里長致謝，多虧有大家的幫助，孫女才能平安返家。

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