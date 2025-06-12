虛幣詐騙「拐走700萬」台南警破9人集團　超狠主嫌僅25歲

▲台南市警五分局破獲面交詐騙集團，查扣鋁棒、空氣槍、毒品與點鈔機等證物，9人全數落網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面交詐騙手法猖獗，台南市警五分局11日持搜索票及拘票兵分多路，破獲一個以假投資為幌子的詐騙集團，將首腦25歲任姓男子在內9名成員全數逮捕，查扣鋁棒、空氣槍、毒品、手機、點鈔機及現金等證物，並依組織犯罪條例、詐欺罪、洗錢防製法及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，其中任姓主嫌與25歲顏姓幹部2人遭檢方聲押。

警方調查指出，該集團以虛擬貨幣高報酬為誘餌，假扮是投資平台吸引民眾上鉤，被害人一旦陷入圈套，便由車手安排面交取款，再藉由監控、車輛排程及洗錢管道層層掩護金流。主嫌任男更涉嫌對不服從的車手施以言語恐嚇與暴力脅迫。該集團目前已知詐騙9名被害人，總面交金額高達新台幣700餘萬元。

第五分局指出，專案小組鎖定嫌犯行蹤後，報請台南地檢署陳鋕銘檢察官指揮偵辦，昨日上午展開雷霆行動，分別在台南市安南、善化、安定、永康及彰化社頭、台中北屯等地執行搜尋拘提，查扣鋁棒與空氣槍各2支、毒品咖啡包及愷他命、K盤等第三級毒品、9支手機、1台點鈔機與新台幣7000元現金等證物。

第五分局分局長洪宏榮呼籲，民眾切勿輕信網路上不明投資邀約，若遇可疑投資訊息或面交要求，應立即查證或報警，警方也將持續強力掃蕩假投資詐騙與組織型犯罪，守護民眾財產安全。