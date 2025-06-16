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汐止15人球桿、西瓜刀打群架！少年腰部中刀　大哥有幫派背景

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區15日晚間9時許發生鬥毆事件，因債務糾紛，有兩隊人馬召集共15人相約談判，協商過程發生口角衝突，當場大打出手，汐止警方接獲報案後出動快打部隊，調動線上所有警網到場處理，經調閱監視器後在案發4小時內逮捕所有涉案人，並查扣高爾夫球桿、球棒、彈簧刀、西瓜刀、毒品安非他命及依託咪酯「喪屍」煙彈等凶器證物，其中1人中刀送醫，所幸並無生命危險。

▲汐止大亂鬥警方逮捕15人、其中有10名青少年。（圖／記者張君豪翻攝）
▲汐止大亂鬥警方逮捕15人、其中有10名青少年。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲汐止大亂鬥警方逮捕15人、其中有10名青少年。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，涉案張男、陳女及多名友人於上址吃飯時，因其中1人與對方有債務糾紛，李男聞訊後召集9人到案發處所與對方談判，雙方於忠孝東路211巷爆發械鬥，並於衝突後四散逃逸，其中一名少年腰部被彈簧刀刺中當場血流如注，所幸經送往汐止國泰醫院搶救後並無生命危險。

▲汐止大亂鬥警方逮捕15人、其中有10名青少年。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，這場15人大亂鬥涉嫌人都是當地的失學少年、中輟生，警方帶回的打群架涉案人中有10人均未成年，經警方緊急向少年法庭申請同行書，將涉嫌動刀砍人的少年及成年團夥帶回。警方調查發現，其中一名帶頭大哥有竹聯幫旭仁會幫派駐記，警方在案發現場一輛車輛查扣球棒、西瓜刀等刀械及安毒等違禁品，全案依涉犯妨害秩序、傷害及毒品危害防制條例移送，並循線擴大追查衝突幕後有無黑幫策畫主導。

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