男遭假投資詐騙近百萬才清醒　殯儀館前約面交一次逮3嫌

▲詐騙集團車手於南投縣立殯儀館前與受害人約定面交現金，遭警方活逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子遭假投資詐騙而損失95萬元，因對方要求再投入500萬元才察覺有異、趕忙報警求助；警方專案小組利用雙方約定於在南投殯儀館要面交現金時，當場逮捕余姓取款車手等3名嫌犯，訊後移送法辦並聲押獲准。

中興警分局指出，黃姓男子日前到該分局報案，表示其於網路投資股票，已面交投資95萬元，但提供服務的「投資公司」卻稱因投資獲利豐厚，需再投入500萬元才能解鎖帳戶提領功能，黃男認為不合常理，因此報警；警方發現這是詐騙集團慣用的假投資股票手法，隨後立即組成專案小組、分析調查相關證據。

警方並得知雙方約定於6月5日在南投殯儀館面交500萬元時，隨即調集人力及車輛事先部署，等到車手出現向被害人取款時，先將其當場逮捕、經查為43歲余姓男子，另2名詐團監控手察覺警方行動後正想逃逸，也遭警方調用之貨車前後包夾圍堵、動彈不得，只能束手就擒，現場查扣作案用手機、車輛、印章及偽造的公司識別證和收據等證物。

警方表示，詢畢後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法將余男等3名嫌犯移送南投地檢署偵辦，並全數聲押獲准，後續將持續溯源偵辦，期揪出幕後詐團。